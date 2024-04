Playoff Scudetto, la Virtus parte con il piede sbagliato e cade in casa

La Passalacqua Ragusa si porta a casa Gara-1 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto facendo l'impresa sul parquet della Virtus Segafredo Bologna femminile. Domenica 28 sul parquet amico la squadra siciliana può provare a chiudere la serie.

Al termine della partita contro Ragusa queste sono state le parole di coach Pierre Vincent: “È difficile commentare. È una partita che abbiamo aspettato ed emozionalmente l’abbiamo gestita male, abbiamo cominciato male in particolare in difesa. Ragusa gioca molto la zona e con molti cambi, lasciando tiri aperti".

E ancora: "Abbiamo preso questi tiri ma con ansia, manchiamo di punti facili sotto ferro e tiri liberi, proprio per questo dobbiamo passare la palla sotto canestro ma facciamo fatica. Sembra che siamo molto più a nostro agio fuori casa rispetto che in casa, adesso non dobbiamo avere paura di niente e dobbiamo vincere.”

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - L'inerzia della partita si sposta di continuo nelle prime battute: le bianconere vanno avanti 6-2 dopo nemmeno 120”, le ospiti tengono la scia e nei minuti seguenti riescono a rispondere colpo su colpo fino ad arrivare al 12-12 a 4' dalla fine del quarto; un gioco da tre punti premia le bolognesi, ma il parziale delle siciliane (0-7) chiude i primi 10' sul 15-19.

Una tripla della Passalacqua apre il secondo quarto, la reazione della Virtus Segafredo non sortisce alcun effetto e così Ragusa continua ad affondare il colpo fino a portarsi in doppia cifra di vantaggio; la squadra di coach Vincent si scuote e grazie ad un tiro da dietro l'arco apre un parziale decisivo di 12-2 che rimette in parità il punteggio (31-31) e costringe coach Lardo a rifugiarsi in time-out.

L'attacco ospite non riesce più a sbloccarsi e rimane digiuno fino all'intervallo, Bologna invece prosegue con il suo parziale segnando altri dieci punti, chiudendo sul 41-31 il primo tempo.

I minuti iniziali del secondo tempo sono magri di emozioni, ma dopo la tripla segnata dalla Virtus Segafredo, le ospiti piazzano un parziale di 0-7 che accorcia sensibilmente le distanze tra le due rivali; un botta e risposta da dietro l'arco galvanizza Ragusa che dopo essere scivolata a -6 rinsavisce portandosi a -1 a 90” dalla mezz'ora.

Con la gara in netto equilibrio, i tiri a cronometro fermo giocano un ruolo fondamentale da ambo le parti, tuttavia è un jumper a 14” dalla fine a regalare il 51-51 dopo 30' di gioco.

L'intensità cresce e sale la tensione che è palpabile sul volto di tutti i presenti: la Passalacqua è la prima a portarsi in vantaggio, una tripla serve a Bologna per portarsi a +1 prima dello scambio di cortesie che rimette tutto in parità dopo poco più di 3' del quarto periodo; la trama della gara non cambia, perché le siciliane tornano avanti ma vengono staccate di un possesso pieno nelle due azioni successive, salvo ritornare avanti 63-64 nei minuti seguenti.

La Virtus Segafredo sale a +2 con una bomba subito annullata dai cinque punti consecutivi di Ragusa, la quale però si vede ripresa nel punteggio da un'altra tripla bianconera; la squadra di coach Lardo vede la vittoria grazie ad un break di 0-5 che vale il 69-74, ma un fallo sul tiro da tre punti casalingo rimette tutto in discussione a 30” dalla fine.

I falli sistematici portano la Passalacqua in lunetta per il nuovo +4, Bologna connette da dietro l'arco il canestro del 75-76, poi le ospiti convertono solo uno dei due liberi a disposizioni, ma la bomba delle padrone di casa non arriva a destinazione e la partita si chiude col punteggio di 75-77.

Alla Virtus Segafredo Bologna non bastano le prestazioni sontuose di Zandalasini (27 punti con 6/9 da tre, 7 rimbalzi) e di Dojkic (26 punti con 5 triple); la Passalacqua Ragusa si fa trascinare da Juskaite (26 punti con 4/5 da tre, 6 rimbalzi e 3 recuperi), Chidom (17 punti, 8 rimbalzi e 5 assist) e Jakubcova (13 punti).

IL TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna - Passalacqua Ragusa 75 - 77 (15-19, 41-31, 51-51, 75-77)



VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero NE, Pasa* 2 (1/4, 0/2), Peters 5 (1/2, 1/6), Cox 2 (1/3, 0/3), Rupert* 3 (0/3, 1/3), Barberis, Dojkic* 26 (4/6, 5/11), Andre'* 8 (3/6 da 2), Zandalasini* 27 (2/4, 6/9), Orsili 2 (1/2, 0/1), Consolini Allenatore: Vincent P.

Tiri da 2: 13/31 - Tiri da 3: 13/35 - Tiri Liberi: 10/12 - Rimbalzi: 33 13+20 (Andre' 7) - Assist: 16 (Peters 4) - Palle Recuperate: 6 (Andre' 3) - Palle Perse: 10 (Zandalasini 3)

PASSALACQUA RAGUSA: Thomas* 4 (1/5, 0/1), Di Fine NE, Milazzo 7 (0/3, 2/2), Salice NE, Jakubcova* 13 (4/5, 1/5), Pastrello* 3 (0/1, 1/2), Juskaite* 26 (5/6, 4/5), Miccoli M. 7 (0/3, 1/1), Chidom* 17 (6/9, 1/4), Nikolic Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 16/32 - Tiri da 3: 10/20 - Tiri Liberi: 15/21 - Rimbalzi: 33 6+27 (Chidom 8) - Assist: 17 (Thomas 6) - Palle Recuperate: 6 (Juskaite 3) - Palle Perse: 13 (Juskaite 4)

Arbitri: Vita M., Barbiero M., Lanciotti V.