Serie A1 femminile, accordo tra Comune e Virtus: ecco dove giocheranno le ragazze

La Virtus Segafredo Bologna femminile giocherà tutta la stagione, quindi sia Campionato di Serie A che Euroleague Womne al PalaDozza dove l’ingresso sarà gratuito per tutti gli spettatori e le spettatrici.

Lo comunica il club in una nota di stampa. La notizia arriva in seguito all'accordo raggiunto tra Comune di Bologna e Virtus e con soddisfazione reciproca delle parti. Visto e considerato che, da un lato, il gestore del Palasport incasserà quanto previsto per le partite, dall’altro le Vu Nere spenderanno di meno.

L'accordo arriva grazie ad una formula che prevede un forfait fisso per ogni partita da parte della Virtus Bologna a cui si aggiunge però, ed è questa la chiave di volta, una partnership tra Bologna Welcome e Virtus per la vendita degli spazi pubblicitari grazie alla quale si recupererà il resto delle risorse. La classica trattativa Win Win.