"Bologna Siamo Noi", le iniziative della Virtus per la finale Scudetto della Serie A1 femminile

La Virtus Segafredo Bologna femminile, dopo aver avuto la meglio sull'Allianz Geas Sesto San Giovanni in semifinale, si appresta a giocare, per il secondo anno consecutivo, la Finale Scudetto del Campionato di Serie A1.

Ancora incerta la squadra avversaria, dal momento che il Famila Schio e la Reyer Venezia si giocheranno il pass per la finale in gara 3 il giorno della Liberazione. Il Paladozza, fortino in gara 1 in semifinale con oltre 3000 presenze, aspetta Bologna per spingere ancora una volta le ragazze.

Gara 1 della Finale Scudetto è in programma sabato 29 aprile alle ore 20.30 nella struttura di Piazza Manfredi Azzarita: l’ingresso è gratuito e sarà necessario semplicemente scaricare il biglietto al seguente link oppure recarsi in Casa Virtus dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.