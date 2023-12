Serata negativa per la Virtus, contro Sassari arriva la terza sconfitta

Una Virtus Segafredo femminile molto rimaneggiata cade al Palaserradimigni di Sassari- Finisce con una vittoria, importante, per le ragazze di Restivo che si impongono sulle VU Nere per 74-69

Carangelo e compagne faticano per i primi 20’ dopo un buon avvio di Bologna, trascinata dal talento di Cox. Al rientro dall’intervallo lungo le sassaresi salgono in cattedra condotte da Joens (19 pt 5/6 da tre), Hollingshed (18 pt 7 rb 2pr) e Raca (13 pt, 6 as, 5 rb) e trovano la parità a metà della terza frazione.

Da quel momento il match cambia faccia e diventa una corsa punto a punto: ad avere la meglio le padrone di casa che centrano la vittoria

La partita

La cronaca (Ufficio Stampa Dinamo Sassari) - Avvio contratto per entrambe le squadre, i primi punti del match arrivano dopo2 ‘ di gioco, con i liberi di Andre’. Le padrone di casa si sbloccano con la tripla del capitano Carangelo: risponde Pasa dall’arco. Buon impatto sul match di Cox che infila due triple in fila e chiude il primo quarto a quota 10. Per le isolane Joens e Raca a referto dalla lunetta. Le Women restano a contatto fino al 7-9 poi Bologna piazza un break da 13-4 con Cox e Peters. Le ragazze di Restivo faticano al tiro con 4/13 e dopo 10’ è 13-22.

Le Women entrano nella seconda frazione con una faccia diversa: dopo il 4-0 firmato da Peters è Toffolo ad aprire le danze per il break tutto sassarese di 7-0. Apre Sara, prosegue Togliani e allunga Joens. Pasa dà respiro alle V nere ma le Women incrementano fino al 12-2: dal13-26 al 25-28. Reazione Bologna che riporta il +10 con Cox (ormai a quota 15) e Barberis (29-39). Le isolane accorciano ancora con Hollingshed, alla seconda sirena il tabellone dice 36-41.

Joens apre le danze nel secondo tempo e suona la carica con due bombe: la Zandalasini infila i primi punti personali del match. La stella dell’Iowa conduce le Women al -1, anche Hollingshed si mette in proprio e con il 2+1 firma la parità a quota 45 a 5:40. Le isolane mettono addirittura la testa avanti con il contropiede aperto da Mya e chiuso da Kaczmarczyk, Bologna risponde con Zandalasini. La sfida diventa punto a punto: Hollingshed (13) conduce le padrone di casa: il contropiede dalla rubata da Toffolo chiusa da Raca dice 54 pari al 30’.

Le biancoblu entrano a gamba tesa nell’ultimo quarto bombardando con Carangelo e Hollingshed per un break di 8-0: è Mya la mattatrice che firma il sorpasso, il capitano in lunetta sigla il 63-55. Rupert si mette in proprio e accorcia le distanze. Zandalasini dall’arco dice -4, le Women restano avanti nonostante gli errori alla lunetta con un 3/7. Il canestro di Kaczmarczyk del 71-66 apre l’ultimo giro di cronometro. Il terzo falla di Raca manda in lunetta Peters che fa 1 su 2 (71-67) a 40’’dalla fine. Quinto fallo di Peters e Raca in lunetta: Ivana fa 2 su 3 ed è 73-67. Pasa in un amen accorcia e manda Carangelo in lunetta. Il capitano di Sassari mette il sigillo e la Dinamo Women batte le VU nere: finisce 74-69.

Il tabellino

Banco di Sardegna Dinamo Sassari Women - Virtus Segafredo Bologna femminile 74-69. Parziali: 13-22; 23-19; 18-13; 20-15.

Banco di Sardegna Dinamo Sassari Women: Raca 13, Carangelo 9, Kaczmarczyk 5, Hollingshed18 , Joens 19, Carta, Toffolo 8, Crudo, Spiga, Fara Togliani. All. Restivo

irtus Segafredo Bologna femminile: Del Pero 2, Pasa 8, Peters 11, Cox 15, Rupert 5, Barberis 5, Andrè 13, Zandalasini 7, Orsili, Consolini 3. All. Vincent