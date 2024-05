Playoff Scudetto, disastro Virtus: perde di nuovo in casa ed esce dalla competizione

Finisce nel modo peggiore la stagione 2023-2024 della Virtus Segafredo Bologna femminile, una stagione iniziata al meglio con la vittoria in Supercoppa ma via via scivolata nel grigiore dell'eliminazione da tutti gli altri obiettivi. Fino all'inopinata sconfitta di oggi, all'Arena, in gara tre della serie contro la Passalacqua Ragusa dell'ex Lino Lardo.

Le due formazioni si conoscevano molto bene, quella del Primo Maggio era la sesta sfida in stagione e con Bologna avanti per 3 vittorie a 2.

La Passalacqua Ragusa, però, ha dimostrato nei fatti di essere una delle formazioni maggiormente in grado di mettere in difficoltà le bianconere, anche al di là di fattore campo, i due successi delle biancoverdi, infatti, erano sempre arrivati a Bologna. Ed è stato cosi anche stasera.

È finita con un netto 57-74 con le ospiti che hanno dominato fin dalla palla a due portando a casa partita e serie.

LA PARTITA

Che per la Virtus la sfida dell'Arena sarebbe stata una vera e propria Odissea lo si è capito sin dalla palla a due e dai primi 10 minuti di gioco, minuti nei quali le ospiti hanno piazzato un parziale di 6-24 che di fatto ha deciso il match.

Da quel momento, infatti, le Vu Nere al femminile non hanno mai avuto la forza di tornare in partita e, anzi, si sono sottoposte ad una vera e propria debacle.

Soprattutto per un quarto di finale del Playoff Scudetto, soprattutto per un palcoscenico come l'Arena.

Nel secondo quarto l'orgoglio delle padrone di casa ha ridotto lo svantaggio fino a -6, 21-9 il parziale. Ma lo sforzo profuso è stato pagato nella terza frazione quanto la Passalacqua Ragusa ha allungato di nuovo il passo, 13-22 il parziale del tempo, mandando le formazioni nel quarto finale con un divario di +15, 40-55 il risultato al minuto 30.

Il quarto finale è stato il più equilibrato del match, 17-19 il parziale, ma la gara era ormai su un piano inclinato e la sfida si è chiusa sul 57-74 per la squadra siciliano.

Per la Virtus è la fine della stagione 2023-2024, per Ragusa un sogno che diventa realtà, il passaggio alle semifinali Scudetto dove se la vedranno con la testa di serie numero uno del Playoff, la Reyer Venezia.

IL TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna vs Passalacqua Ragusa: 57-74 (1Q 6-24, 2Q 27-33, 3Q 40-55)

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero, Pasa 6, Peters 4, Cox 7, Rupert 4, Barberis, Dojkic 10, Andrè 3, Zandalasini 23, Orsili, Consolini.

Passalacqua Ragusa: Thomas 13, Spreafico, Di Fine, Milazzo 12, Salice, Jakubcova 11, Pastrello 5, Juskaite 16, Miccoli 4, Chidom 13, Nikolic.

Arbitri: Dionisi A. – Moretti M. – Rudellat M.