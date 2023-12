La Virtus cade in casa con la Reyer e la guarda scappare via in classifica

La Virtus Segafredo Bologna lotta per tutta la partita ma non conclude la rimonta su una Umana Reyer Venezia agguerrita che non a caso centra la vittoria numero nove su nove incontro.

Per le Vu Nere tre atlete in doppia cifra, Peters con 21, Zandalasini conm 16 e Cox con 14. Le orogranata giocano una partita solida guidando dal primo quarto, le padrone di casa riescono a rientrare in partita tornando sotto di quattro nella terza frazione, ma la squadra di coach Mazzon respinge la rimonta e vince con autorità di undici lunghezze.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Reyer Venezia) - Peters sblocca la gara, ma l'Umana risponde con due triple firmate Berkani e Villa. Le orogranata continuano a colpire dall'arco con Berkani, Kuier e Makurat guidando 9-17 dopo i primi cinque minuti di gioco. La play francese è protagonista nella frazione e fa volare l'Umana avanti 15-24. Fassina con cinque punti in fila chiude il quarto 17-29 (7 su 8 da tre per la squadra di coach Mazzon).

Kuier apre la seconda frazione con una tripla, poi mini break Vu Nere con Cox e Consolini per il 23-32. La Reyer è padrona del gioco mettendo grande aggressività in entrambi i lati del campo e firma un parziale di 10-2 (25-42). Bologna prova a rientrare in partita con la capitana Zandalasini (32-44). Pan segna dalla lunga distanza, Pasa risponde ed è poi Zandalasini a siglare il 37-47 di fine primo tempo.

Al rientro dall'intervallo lungo la Virtus si riporta sotto alla doppia cifra di svantaggio (45-54) ed arriva anche al meno sei con la tripla di Peters. E' poi la capitana Pan anche lei a segno dalla lunga distanza a dare respiro alle orogranata. Pasa con quattro punti in fila firma il 52-57. Rupert è costretta ad uscire per infortunio, Shepard sale in cattedra con 4 punti consecutivi poi Villa e Kuier in lunetta, 55-64 a fine terzo quarto.

Nell'ultima fraziona le bianconere non mollano e, con Peters, tornano nuovamente sotto la doppia cifra di svantaggio (62-71). Le orogranata però danno la spallata finale con un break di 7-0 con Kuier e Berkani (62-78) che chiude la partita. Cox e Zandalasini limano lo svantaggio negli ultimi due minuti. L'Umana Reyer vince 69-80.

Le parole di Coach Pierre Vincent

Queste sono le parole di coach Pierre Vincent dopo la gara contro l’Umana Reyer Venezia: “Siamo entrati male in partita, ne siamo consapevoli e dobbiamo alzare il nostro livello di intensità e di concentrazione per non lasciare troppo vantaggio alle avversarie. Dobbiamo cambiare qualcosa, proviamo a cambiare il quintetto ma non aiuta e questo è un problema. C’è sempre tanta voglia di fare bene, riusciamo sempre a rientrare in partita, però questa sera ci è mancata la panchina. Sentiamo la mancanza di Olbis che ci da una mano in difesa, a rimbalzo e sui blocchi, e il fatto che Iliana si sia fatta male non ha aiutato. Sul finale abbiamo mancato di energia, non abbiamo avuto le rotazioni per concludere. La cosa positiva è che siamo stati in grado di rientrare in partita con voglia di fare bene e di lottare fino alla fine.”

Il tabellino

Lega Basket Femminile, Techfind Serie A1, regular season.

Virtus Segafredo Bologna vs Umana Reyer Venezia: 66-78 (1Q 19-29, 2Q 37-47, 3Q 55-64)

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero, Pasa 7, Peters 21, Cox 14, Rupert 4, Barberis, Dojkic 3, Andrè ne, Zandalasini 16, Orsili, Consolini 4.

Coach: Vincvent

Umana Reyer Venezia: Logoh ne, Berkani 20, Gorini, Villa 9, Nicolodi, Pan 11, Meldere ne, Makurat 5, Cubaj 2, Fassina 5, Shepard 6, Kuier 22.

Coach: Mazzon

Arbitri: Radaelli R.Miniati G.Attard M.