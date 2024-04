Virtus, scattano i Playoff Scudetto: il prezzo dei biglietti e le modalità di acquisto

Inizia la post-season per Zandalasini e compagne che nella giornata di mercoledì 24 aprile affronteranno la Passalacqua Ragusa in Gara 1, valevole per i quarti di finale Scudetto LBF, Lega Basket Femminile.

La partita si giocherà alle ore 20:00 alla Virtus Segafredo Arena. Di seguito le indicazioni per l'acquisto dei biglietti e tutte le info necessarie.

Gara 1 Quarti di finale Virtus Segafredo Bologna vs Passalacqua Ragusa

Per questa partita il costo del biglietto sarà di €5 intero, €2.50 per gli Under 21.

L’ingresso sarà in Piazza della Costituzione e i cancelli apriranno un’ora prima della gara

Modalità di acquisto dei biglietti: