La Virtus chiude la Regular Season con una vittoria. Mercoledì scattano i Play Off

L'ultimo turno di Regular Season del Campionato di Serie A1 di basket femminile ha regalato gli ultimi verdetti per la definizione della griglia Playoff e Playout. La Virtus Segafredo Bologna femminile, già certa dei Play Off, affrontava in casa La Molisana Magnolia Campobasso. E' finita 60-59 per le ragazze di Coach Vincent.

Per La Molisana, dopo una buona partenza, sfida complicata contro la Virtus Segafredo Bologna, che viene vinta di misura dalle virtussine con un solo punto di scarto . In doppia cifra per punti tra le padrone di casa Dojkic (13) e Rupert (12).



Al termine della partita contro Campobasso queste sono state le parole di coach Pierre Vincent: “È stata una partita molto tosta, loro sono atletiche a rimbalzo, in contropiede e in difesa. Abbiamo sbagliato troppo in transizione e a rimbalzo difensivo, dobbiamo prestare più attenzione a questi argomenti perché sono importantissimi".

E ancora: "Siamo però riusciti a vincere senza segnare dalla lunga distanza, per noi è importante trovare la strada giusta quando le avversarie cambiano le strategie difensive, ma siamo riusciti ad adattarci e a trovare canestri sotto al ferro"

"A novembre - sottolinea il Coach - abbiamo avuto difficoltà con due infortuni pesanti e poco tempo per lavorare, dopo la fine dell’Euroleague Women abbiamo avuto più tempo per prepararci e siamo migliorati anche se questa sera non si è visto molto".

"Adesso - conclude Vincent - serve solo vincere le partite che contano per andare avanti fino alla fine. Contro Ragusa sarà una bella sfida perché abbiamo già giocato tre volte contro di loro e sarà una partita molto complessa.”

Anche Alessandra Orsili si è fermata ai microfoni di Made in Bo – Canale 88: “La partita di questa sera è stata come ce la aspettavamo, con ritmi alti e loro molto aggressive su tutti i palloni. Si è dimostrato lungo tutta la stagione che gli arbitri siano a favore di un arbitraggio che concede molto e noi siamo state brave a tenere la testa sulle spalle e a capire quali fossero i nostri punti di forza".

"Per quanto riguarda i playoff - conclude Orsili - siamo pronte ed emozionate, li stiamo aspettando da un po’. Giocheremo i quarti di finali contro Ragusa che ci ha messo molto in difficoltà, ma i molti incontri disputati ci aiuteranno a capire qual è il metodo giusto per vincere.”

IL TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna - La Molisana Magnolia Campobasso 60 - 59 (9-21, 33-32, 46-46, 60-59)



VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero, Pasa* 2 (0/2 da 3), Peters 4 (2/3, 0/1), Cox, Rupert* 12 (4/5, 0/5), Barberis 3 (0/1, 1/1), Dojkic* 13 (2/6, 2/4), Andre'* 8 (3/6 da 2), Zandalasini* 4 (2/3, 0/2), Orsili 7 (2/3, 1/2), Consolini 7 (2/5, 1/2) Allenatore: Vincent P.

Tiri da 2: 17/33 - Tiri da 3: 5/21 - Tiri Liberi: 11/16 - Rimbalzi: 40 7+33 (Cox 6) - Assist: 15 (Zandalasini 5) - Palle Recuperate: 5 (Peters 1) - Palle Perse: 13 (Peters 4)



LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO: Kunaiyi-Akpanah* 10 (4/8 da 2), Narviciute, Kacerik 6 (2/5 da 3), Trimboli* 5 (0/4, 0/3), Giacchetti 2 (1/3 da 2), Quinonez Mina 5 (1/6, 1/3), Dedic* 13 (3/9, 2/5), Trozzola, Morrison* 10 (4/4 da 2), Mistinova* 8 (1/7, 2/3)

Allenatore: Sabatelli D. Tiri da 2: 14/42 - Tiri da 3: 7/19 - Tiri Liberi: 10/14 - Rimbalzi: 36 7+29 (Kunaiyi-Akpanah 11) - Assist: 10 (Trimboli 3) - Palle Recuperate: 8 (Kunaiyi-Akpanah 3) - Palle Perse: 9 (Quinonez Mina 2)



Arbitri: Cappello C., Berlangieri C., Lanciotti V.