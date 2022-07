Il Bologna Basket 2016 presenta la sua "linea verde": Restano Oyeh e Tripodi, arriva Ghini

La “linea verde” del Bologna Basket 2016 si arricchisce di una giovane promessa proveniente dalla Scuola Basket Arezzo. Si tratta di Giovanni Ghini, playmaker/guardia classe 2003, nato il 10 aprile, alto 1,82 m per 76 kg.

Dall’età di 6 anni Ghini ha sempre giocato ad Arezzo, facendo le giovanili nella località toscana e passando poi negli ultimi tre anni in prima squadra in C Gold. L’anno scorso ha segnato 177 punti in 27 partite, con una punta di 14. Come giocatore è rapido di gambe e di mani, preferisce il gioco in velocità in campo aperto e predilige le penetrazioni a canestro.

“Per la prima esperienza fuori dalla mia città natale – racconta Giovanni – ho scelto una città cestisticamente importante come Bologna, anche perché è qui che voglio studiare Economia. Spero così di riuscire ad abbinare studio e sport, che è anche una delle opportunità che mi offre il Bologna Basket 2016”.

Ghini, a cui la società rivolge un caloroso benvenuto, andrà ad affiancare altre due giovani risorse della squadra felsinea, confermate dallo scorso roster per la prossima stagione: il centro Edward Oyeh e l’ala piccola Matteo Tripodi.

Oyeh, classe 2000, 2.05 m di altezza per 102 kg, ha dimostrato lo scorso anno grande energia, in allenamento come in partita, facendosi sempre trovare pronto quando è stato chiamato in campo. Edward ha fatto vedere notevole reattività a rimbalzo, specie in attacco, e durezza difensiva.

Tripodi, classe 2004, altezza 1,95, ha avuto meno occasioni di mettersi in luce, ma si è comunque distinto sia per la sua applicazione in prima squadra che nelle attività giovanili con la BSL San Lazzaro. In particolare, nella Under 19 Eccellenza ha segnato 100 punti in 10 partite, con una migliore prestazione di 13.