Playoff Serie A2, la Fortitudo passa anche a Treviglio e chiude la serie

Per la Fortitudo Bologna la sfida del PalaFacchetti è stata più dura e complessa del previsto. Ma alla fine è andata come doveva, come poteva, e come cercato, con forza dai ragazzi di Coach Caja.

È finita 63-64 dopo un tempo supplementare, il tempo regolamentare si era chiuso sul 51-51, decisiva nell'overtime la profondità di rosa, e la maggior tecnica della Effe.



Effe che cosi va sul 3-0, chiude la serie e della prossima settimana se la vedrà con la terza forza del girone verde, la Real Sebastiani Rieti, al meglio delle tre. La strada è ancora lunga ma il passo è quello giusto.

LA PARTITA

Parte bene, benissimo, la Gruppo Mascio Treviglio che al termine del primo quarto è avanti di ben otto lunghezze, 14-6 il parziale. Nel secondo quarto Caja assesta meglio sul parquet i propri giocatori, inizia a fare punti ma i padroni di casa tengono bene il campo.

Il quarto termina 13-14 per un risultato complessivo di 27-20 al termine dei primi venti minuti.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga si ha la sensazione che Treviglio voglia allungare il passo, e in effetti ci riesce benissimo vincendo il quarto 18-15 ed entrando nei 10 minuti finali avanti di +10 45-35 il parziale.

Ma nel quarto finale la Fortitudo ritrova in sé stessa risorse che finora non erano state messe sul parquet e non solo azzera il distacco ma nel finale rischia anche di vincere. I 40' di gioco regolamentare si chiudono sul 51-51 grazie ad un parziale di 6-16 che la Effe infligge agli ospiti.

L'overtime è elettrizzante, per i primi due minuti, poi la Fortitudo dilaga fino a +5, viene rintuzzata nel finale delle ultime energie di Treviglio ma con una attenta gestione dei possessi fa suo il match e la serie. Adesso Rieti.

IL TABELLINO

Gruppo Mascio Treviglio - Flats Service Fortitudo Bologna 63-64 (14-6, 13-14, 18-15, 6-16, 12-13)



Gruppo Mascio Treviglio: A.j. Pacher 18 (3/4, 1/4), Bruno Cerella 14 (1/1, 4/5), Terrell Harris 11 (2/6, 1/9), Simone Barbante 7 (2/3, 1/2), Tommaso Guariglia 6 (3/4, 0/2), Federico Miaschi 5 (0/7, 1/10), Matteo Pollone 2 (1/2, 0/2), Luca Vitali 0 (0/1, 0/1), Nicola Giordano 0 (0/0, 0/1), Brian Sacchetti 0 (0/1, 0/0), Andrea Guerci 0 (0/0, 0/0), Leonardo Falappi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 20 - Rimbalzi: 38 11 + 27 (Bruno Cerella 9) - Assist: 15 (A.j. Pacher, Terrell Harris, Tommaso Guariglia 3)



Flats Service Fortitudo Bologna: Riccardo Bolpin 15 (3/4, 1/3), Mark Ogden 11 (3/9, 0/4), Alberto Conti 10 (2/7, 2/6), Deshawn Freeman 9 (2/4, 0/0), Matteo Fantinelli 7 (3/4, 0/1), Alessandro Morgillo 4 (2/4, 0/0), Pietro Aradori 3 (0/2, 1/3), Luigi Sergio 3 (0/2, 1/2), Marco Giuri 2 (1/1, 0/3), Alessandro Panni 0 (0/2, 0/5), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 22 - Rimbalzi: 48 17 + 31 (Deshawn Freeman 13) - Assist: 13 (Matteo Fantinelli 4)