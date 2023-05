Playoff Serie A2, la Fortitudo Bologna cade ancora al PalaRadi: Vanoli Cremona sul 2-0

Squadra in casa

Squadra in casa Vanoli Cremona

Si mette male la serie di semifinale playoff di Serie A2 per la Flats Service Fortitudo Bologna. I biancoblù cadono per la seconda volta nell'arco di due giorni al PalaRadi di Cremona e rischiano di vanificare quanto di buono fatto nella sfida dei quarti con la Tramec Cento.

In gara 2 della semifinale del tabellone oro la Vanoli Cremona vince con un chiaro 87-75 al termine di 40 minuti intensi, combattuti ma nei quali la Fortitudo, di fatto, non ha mai impensierito i padroni di casa. Protagonista assoluto di serata Pietro Aradori che mette a referto 26 punti, ben assisto peraltro da Cucci che chiude a 17 ma insufficienti a reggere l'impatto del roster della Vanoli che ha in Joseph Yantchoue Mobio un fattore determinante.

La partita - Equilibrio sostanziale nel primo quarto con Vanoli e Fortitudo che combattono punto a punto e chiudono la frazione sul 18-16. Nel secondo quarto la Vanoli prende in mano l'inerzia del match e di fatto non la lascerà più. Il tempo si chiude sul 27-20 per un totale a fine primo tempo di 45-36.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la Fortitudo abbozza una reazione che si concretizza in un recupero parziale del distacco. La frazione termina 20-23 mentre il tabellone del PalaRadi al minuto 30 recita Vanoli 65, Fortitudo 59.

Nel quarto finale si attende la rimonta dei biancoblù ma in realtà si materializza un nuovo parziale positivo in favore di Cremona, 22-16 il parziale, per un dato complessivo di 87-78 punteggio con cui si chiude il match.

Adesso la serie per la Fortitudo si mette in salita, venerdì al PalaDozza c'è un solo risultato a disposizione pena chiudere anzitempo l'avventura playoff.

Il tabellino di Vanoli Basket Cremona - Flats Service Fortitudo Bologna 87-75 (18-16, 27-20, 20-23, 22-16)



Vanoli Basket Cremona: Joseph yantchoue Mobio 20 (4/6, 4/5), Davide Denegri 14 (2/6, 2/5), A.j. Pacher 12 (2/2, 1/2), Paul Eboua 11 (4/9, 0/1), Lorenzo Caroti 9 (1/1, 0/6), Mirza Alibegovic 8 (0/0, 2/4), Trevor Lacey 7 (1/1, 1/4), Matteo Piccoli 5 (1/1, 1/2), Andrea Pecchia 1 (0/3, 0/0), Giacomo Zanetti 0 (0/0, 0/0), Tommaso Vecchiola 0 (0/0, 0/0), Kevin Ndzie 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 24 / 31 - Rimbalzi: 36 15 + 21 (A.j. Pacher 9) - Assist: 19 (Lorenzo Caroti 7)



Flats Service Fortitudo Bologna: Pietro Aradori 26 (6/9, 4/6), Francesco Candussi 17 (8/9, 0/0), Valerio Cucci 17 (4/7, 2/3), Adrian Banks 9 (1/4, 1/2), Nazzareno Italiano 4 (0/1, 0/2), Matteo Fantinelli 2 (1/4, 0/1), Alessandro Panni 0 (0/1, 0/2), Miha VaŠl 0 (0/0, 0/0), Simone Barbante 0 (0/0, 0/0), Saliou Niang 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 18 - Rimbalzi: 21 2 + 19 (Pietro Aradori, Francesco Candussi, Valerio Cucci 5) - Assist: 16 (Matteo Fantinelli 7)