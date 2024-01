Fortitudo, scatta la prevendita dei biglietti per la Final Four di Coppa Italia

La Lega Nazionale Pallacanestro comunica, in una nota di stampa, che sul portale Ticketmaster, Official Ticketing Partner di LNP, sono attive le prevendite dei biglietti per la Final Four di Coppa Italia LNP 2024 Old Wild West.

L'evento sportivo è in programma a Roma, al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, sabato 16 e domenica 17 marzo e la Fortitudo Bologna di Coach Caja si è guadagnata l'accesso all'atto conclusivo avendo chiuso matematicamente, con un turno di anticipo, almeno al secondo posto del Girone Rosso del Campionato di Serie A2.

Sabato 16 marzo si disputano le semifinali di Serie B Nazionale e di Serie A2; e domenica 17 le due finali valevoli per l’assegnazione del trofeo per la Serie B Nazionale e la Serie A2.

LE FASI DELLA PREVENDITA

Nella prima fase di vendita, attiva fino a domenica 4 febbraio, sarà possibile acquistare abbonamenti per le due giornate a prezzo agevolato, comprensivo di tutte e 6 le gare disputate nei due giorni (4 semifinali e 2 finali), con un risparmio fino al 20% del prezzo finale di vendita (in base al posto prescelto).

Promo abbonamento (comprende tutte e 6 le gare in programma nei due giorni, 4 semifinali e 2 finali):

Tribuna € 40,00 (esclusi diritti di prevendita e commissioni)

Gradinata € 20,00 (esclusi diritti di prevendita e commissioni)

Sempre fino al 4 febbraio sorprese anche per gli acquirenti del biglietto singolo, che comprende le gare disputate in un'unica giornata (le 4 semifinali del sabato, in A2 e B Nazionale, e le 2 finali della domenica, sempre per A2 e B Nazionale).

Sorprese e agevolazioni

I PRIMI 100 che acquisteranno il tagliando per la singola giornata di gara riceveranno in omaggio uno speciale gadget.

Promo biglietto singolo (comprende le gare giocate in un'unica giornata.