Fortitudo Bologna, la nuova società si presenta: "Obiettivo playoff"

Il 18 agosto 2023 è una data segnare in rosso nella storia della Fortitudo Bologna. E' la data nella quale, dopo diversi anni di difficoltà e sofferenza sportiva, viene piantato il seme che, nelle intenzioni dei protagonisti, farà germogliare una nuova pianta, forte e rigogliosa. La nuova Fortitudo Bologna.

Per l'occasione il Presidente Stefano Tedeschi, ed il tecnico a cui viene affidato il roster per la stagione di Serie A2 2023-2024, Attilio Caja hanno parlato in conferenza stampa.

Emozionato, ma deciso, Tedeschi ha messo subito in chiaro che “A Giugno 2024 sarò soddisfatto se come minimo avremo fatto i playoff e visto la squadra che si impegna al 100%, come richiesto dall’allenatore. Poi ai playoff i fattori in gioco sono tanti".

E non solo, Tedeschi disegna anche lo scenario a lungo termine, "Tra tre anni, invece, dobbiamo essere in serie A, non siamo indovini ma ci speriamo. Non saremmo la Fortitudo se non puntassimo ad andare in serie A".

Tedeschi fissa anche altri obiettivi e snocciola cifre. In primis quelle degli abbonamenti, “L’anno scorso furono 3100 dopo la retrocessione, siamo la Fortitudo, c’è entusiasmo e siamo curiosi di vedere la risposta ". Ma sono chiari anche i numeri della gestione, "Saremo oltre i due milioni con costi alzati del 25-30%".

Ma il sostegno degli sponsor è forte, la società è solida, più solida di tante realtà di LBA. E la riprova arriva dalla sontuosa campagna di rafforzamento messa in campo, un basket mercato che ha portato alla corte di Attilio Caja pezzi importanti.

Nello specifico Alberto Conti, l'MVP della Serie B 2022-2023 con la canotta della Gemini Mestre, Celis Taflaj, arrivato a Bologna dalla Reale Mutua Torino, i due stranieri Mark Ogden e Deshawn Freeman, rispettivamente dai rumeni del CSM Oradea e dai lituani del Nevezis, il giovane play azzurro Nicola Giordano l'ultima stagione all'OraSi Ravenna e due uomini di esperienza come Riccardo Bolpin e Alessandro Morgillo. Giocatori che andranno a sommarsi ai quattro confermati, Sergio, Aradori, Panni e Fantinelli.

Ed è proprio Coach Caja, a disegnare i contorni tecnici del nuovo roster, "Vogliamo lavorare al meglio per arrivare pronti, non si cammina per il campo e non si sta a tre metri dall’uomo". Sottolinendo che la parola d'ordine sarà "Aggressività dappertutto, anche a rimbalzo offensivo".

Caja non di nasconde e cita la parola che tutti i tifosi vogliono sentire, Serie A "In 30 anni di carriera la A2 l’ho fatta due volte, anche a me piacerebbe, sono il primo. Ma se c’è qualcuno più bravo di te cosa devi fare? Nello sport non c’è il massimo assoluto, c’è il massimo relativo. Partiamo oggi, lavoriamo bene e vediamo dopo 10 partite a che punto siamo.Non siamo qui a fare propaganda di pentole".

Che l'avventura abbia inizio, si parte da Zola Predosa in attesa del PalaDozza, il primo impegno ufficiale il 31 agosto al PalaCarnera nel Memorial Pajetta contro i croati del K. K. Skrljevo .

Il nuovo Organigramma della Fortitudo Bologna

A margine della conferenza stampa il sito della Fortitudo ha anche ufficializzato il nuovo organigramma. Eccolo nel dettaglio