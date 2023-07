Fortitudo Bologna c'è la svolta: ecco i nuovi proprietari

Con una nota congiunta, comparsa sul sito ufficiale del club nella serata del 4 luglio, Gianluca Muratori e Stefano Tedeschi "comunicano di aver raggiunto un accordo per il trasferimento delle quote di Club Fortitudo (facenti riferimento a Consorzio Innova) ad una NewCo".

La nuova società assumerà l’intero controllo gestionale ed operativo dei tre rami di azienda che compongono la Fortitudo Bologna: il Club Fortitudo, la Fortitudo Pallacanestro e l'Academy.

"I rispettivi Consulenti - si legge ancora nella nota - stanno predisponendo le clausole contrattuali per arrivare, nel più breve tempo possibile, all’atto notarile di cessione". L'operazione si chiude per una valutazione complessiva di 1,5 milioni di euro mentre il debito negoziato, 1,3 milioni di euro di valore, sarà coperto per intero dalle sponsorizzazioni garantite dal Consorzio.

Finisce cosi, nel miglior modo possibile, dopo mesi di tira e molla e ad un passo dal fallimento definitivo della trattativa, l'annosa vicenda della proprietà della F. Trattativa che, all'atto del closing, permetterà al gruppo guidato da Stefano Tedeschi di acquisire il 100% delle quote.

Con ogni probabilità il nuovo presidente della Fortitudo Bologna sarà proprio Tedeschi, ex arbitro di calcio, già vice-presidente dell’Aia e presidente della Fip Emilia-Romagna oltre che dirigente della Galletti, la proprietaria del Diana, il celebre ristorante di Via Volturno.

La cordata che porterà Tedeschi al vertice della Fortitudo Bologna è composta da una decina di imprenditori tra cui spiccano, in rigoroso ordine alfabetico, il presidente della Salus Basket, e consigliere federale, Umberto Arletti, l'ex calciatore del Bologna Calcio, Giorgio Bresciani, il figlio dell'ex numero uno della Fondazione Virtus Pietro Basciano, Nicola, da Davide Malaguti e dal responsabile dell'Academy, e guida del Granarolo Basket, Cristian Perez.

E' l'alba di una nuova era.