Fortitudo è tempo di Playoff: il calendario, il prezzo dei biglietti e le modalità di vendita

In seguito al secondo posto ottenuto nel Girone Rosso del Campionato di Serie A2 di Basket maschile al termine della Regular Season, la Fortitudo Flats Service Bologna affronterà la Blu Basket Treviglio (classificatasi settima nel girone Verde) nei quarti di finale Playoff.

Il calendario della serie, al meglio delle cinque partite.

Gara 1: Fortitudo Flats Service-Blu Basket Treviglio: Domenica 5 maggio (ore 18:00) al PalaDozza

Gara 2: Fortitudo Flats Service- Blu Basket Treviglio: Martedì 7 maggio (ore 20:30) al PalaDozza

Gara 3: Blu Basket Treviglio-Fortitudo Flats Service: Venerdì 10 maggio (ore 20:30) a Treviglio

Event. Gara 4: Blu Basket Treviglio-Fortitudo Flats Service: Domenica 12 maggio (ore 18:00) a Treviglio

Event. Gara 5: Fortitudo Flats Service-Blu Basket Treviglio: Mercoledì 15 maggio (ore 20:30) al PalaDozza

Si specifica che, pur trovandosi nella parte di tabellone playoff le cui sfide prenderanno il via sabato 4 maggio, la serie tra Fortitudo Flats Service e Blu Basket Treviglio è stata posticipata di un giorno (in tutte le sue possibili sfide) grazie ad un accordo tra i due Clubs, reso necessario per l’indisponibilità del PalaDozza nella giornata di sabato 4 maggio.

In vendita i biglietti per Gara 1 e Gara 2 della Serie

A tal proposito la Fortitudo Pallacanestro comunica in una nota di stampa che martedì 23 aprile prenderà il via la prevendita dei biglietti per gara 1 e gara 2 dei quarti di finale Playoff.

La prevendita (sia per la prelazione abbonati, sia per la libera vendita) sarà attiva sia al Fortitudo Store di via Riva Reno 4H, sia online sul circuito Vivaticket.

La fase di prelazione abbonati durerà da martedì 23 aprile a mercoledì 1 maggio compresi.



Nelle giornate di giovedì 25 aprile e mercoledì 1 maggio, la prelazione sarà attiva solo online sul circuito Vivaticket, mentre il Fortitudo Store resterà chiuso.

Da giovedì 2 maggio, i posti non rinnovati in prelazione saranno considerati disponibili per la libera vendita.

PRELAZIONE ABBONATI AL FORTITUDO STORE:

Occorrerà presentarsi muniti del proprio abbonamento. Sarà possibile esercitare la prelazione anche per altri abbonati, presentandosi con la medesima documentazione, in originale, di tutti coloro per i quali la prelazione verrà esercitata.

Gli orari di apertura dello Store sono i seguenti: Dal martedì al sabato, ore 10:00-13:00 e ore 15.30-19:00.

PRELAZIONE ABBONATI ONLINE SUL CIRCUITO VIVATICKET:

Occorrerà accedere al sito VivaTicket

Inserire il codice TLITE stampato sul retro della tessera di abbonamento (il codice si trova dopo la scritta ‘rinnovo abbonamento’).

Successivamente, sarà inviata da Vivaticket una mail di conferma con i biglietti, che potranno essere scaricati e stampati.

LIBERA VENDITA:

Martedì 23 aprile prenderà il via la libera vendita solo dei posti esenti da vincoli di abbonamento, sui quali non può essere esercitata la prelazione.

Da giovedì 2 maggio, invece, sarà attiva la libera vendita sugli altri (eventuali) posti rimasti ancora liberi.

A seguire, la tabella con i prezzi dei singoli biglietti, che resteranno i medesimi per ciascuna partita di playoff che si disputerà al PalaDozza.

CURVA SCHULL

Prelazione - Intero: 18 Euro, Under 16: 10 Euro, Over 65: 15 Euro

Nuovi - Intero: 20 Euro, Under 16: 13 Euro, Over 65: 18 Euro

CURVA CALORI

Prelazione - Intero: 25 Euro, Under 16: 15 Euro, Over 65: 20 Euro

Nuovi - Intero: 28 Euro, Under 16: 18 Euro, Over 65: 23 Euro

DISTINTI

Prelazione - Intero: 18 Euro, Under 16: 10 Euro, Over 65: 15 Euro

Nuovi - Intero: 20 Euro, Under 16: 13 Euro, Over 65: 18 Euro

TRIBUNA

Prelazione - Intero: 40 Euro, Under 16: 25 Euro, Over 65: 30 Euro

Nuovi - Intero: 45 Euro, Under 16: 30 Euro, Over 65: 35 Euro

POLTRONISSIMA

Prelazione - Intero: 50 Euro, Under 16: 30 Euro, Over 65: 40 Euro

Nuovi - Intero: 56 Euro, Under 16: 36 Euro, Over 65: 46 Euro

PARTERRE PRIMA FILA Intero - Prelazione: 130 Euro, Nuovi: 200 Euro

PARTERRE PRIMA FILA Under 16 - Prelazione: 90 Euro, Intero: 120 Euro

PARTERRE ALTRE FILE Intero - Prelazione: 100 Euro, Nuovi 150 Euro