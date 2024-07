Fortitudo, scatta la campagna abbonamenti: prezzi e modalità di acquisto

Fortitudo Pallacanestro comunica che da oggi, lunedì 15 luglio, prenderà il via la Campagna Abbonamenti per la stagione sportiva 2024/25.



L’abbonamento, valido per le 19 partite interne della stagione regolare che si giocheranno al PalaDozza, potrà essere sottoscritto sia presso il Fortitudo Store di via Riva Reno 4H, sia online sul circuito Vivaticket.

Prezzi invariati (intesi come rateo gara) rispetto alla stagione 2023/24 ma c’è di più!

Fortitudo Pallacanestro, infatti, ha anche deciso di OMAGGIARE tutti i tifosi che sottoscriveranno l’abbonamento di una delle tre partite in più presenti nella tessera di abbonamento di questa stagione (19 gare), rispetto alle 16 dell’annata 2023/24.

Di conseguenza, il rateo gara delle tre partite casalinghe aggiuntive è stato ricalibrato solo su due partite.



Un gesto condiviso e voluto da tutti i soci, verso una tifoseria che ha sempre costituito e continuerà a costituire il valore non solo primario, ma imprescindibile di questo Club.

PRELAZIONE ABBONATI E NUOVI ABBONAMENTI SU POSTI ESENTI DA PRELAZIONE

La fase di prelazione abbonati (da lunedì 15 luglio a sabato 14 settembre compresi) sarà riservata sia agli abbonati della stagione 2023/24 che vorranno confermare il proprio posto, sia a coloro che vorranno sottoscrivere nuovi abbonamenti, sui posti esenti dalla prelazione stessa.

Lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 luglio, la prelazione abbonati sarà esercitabile sia al Fortitudo Store di via Riva Reno 4H, sia online sul circuito Vivaticket.

Da giovedì 18 luglio a lunedì 19 agosto, la prelazione abbonati sarà esercitabile ESCLUSIVAMENTE online sul circuito Vivaticket.

Da martedì 20 agosto a sabato 14 settembre, la prelazione abbonati sarà esercitabile sia al Fortitudo Store di via Riva Reno 4H, sia online sul circuito Vivaticket.



Per esercitare la prelazione allo Store, sarà necessario presentarsi muniti di un proprio documento di identità valido e della tessera di abbonamento della stagione 2023/24.

Per esercitare la prelazione online, sul circuito Vivaticket, sarà necessario seguire le apposite indicazioni e inserire il codice TLITE (LETTERE COMPRESE) stampato sul retro di ciascuna tessera sotto la voce ‘rinnovo abb’.

Il ritiro degli abbonamenti sottoscritti online su Vivaticket sarà effettuabile presso il Fortitudo Store di via Riva Reno 4H nel mese di settembre, a condizione di essere muniti della ricevuta di pagamento rilasciata da Vivaticket all’atto della sottoscrizione.

Si specifica che, nel corso della fase di prelazione, ciascun abbonato potrà anche (contemporaneamente) rinnovare più tessere al Fortitudo Store, previa esposizione del documento di identità e della tessera di abbonamento anche del possessore dell’altra tessera (o delle altre tessere) da rinnovare.

Per gli abbonati della stagione 2023/24 che volessero cambiare posto durante la fase di prelazione, la procedura sarà possibile esclusivamente presentandosi al Fortitudo Store di via Reno 4H, sempre muniti della tessera di abbonamento.

Si comunica, inoltre, che i tifosi avranno la possibilità di rateizzare senza interessi il pagamento dell’abbonamento.

Il Fortitudo Store osserverà il seguente orario di apertura: dal martedì al sabato: ore 10:00-13:00 e ore 15:30-19:00.

LIBERA VENDITA

Da martedi 17 a martedì 24 settembre sarà attiva la vendita degli abbonamenti sui posti rimasti liberi al termine della fase di prelazione.



In base alle vigenti normative, ciascun abbonato dovrà anche -necessariamente- firmare il documento sulla privacy, che sarà scaricabile dal sito ufficiale del club.

Per eventuali chiarimenti (negli stessi orari di apertura del Fortitudo Store), è a disposizione dei tifosi anche il seguente numero di cell: 351-8451006.

Sul sito ufficiale del club i rispettivi prezzi dei vari settori. I prezzi dei tagliandi per la singola partita saranno comunicati successivamente.