Finale Playoff, brutta serata per la Fortitudo: cade a Trapani e perde Aradori

Inizia nel peggiore dei modi la serie della finale Playoff di Serie A2 per la Flats Service Fortitudo Bologna. Inizia con una pesante sconfitta al PalaShark contro Trapani, 85-73 il finale, ma al netto del divario, in fin dei conti meno pesante di quanto abbia detto il campo, la Effe perde il suo uomo migliore.

Parliamo di Pietro Aradori, l'MVP italiano del torneo, che dopo 2 minuti e 10 secondi di gioco resta piantato sul parquet rimediando un infortunio al tendine d'Achille. Infortunio che dai primi riscontri sembra serio.

La Società fa sapere che l'atleta è da valutare con appositi esami nella giornata di domenica, ma le sensazioni sono negative. Soprattutto perché, anche nella migliore delle ipotesi, i tempi di recupero non consentirebbero all'atleta dei biancoblu di recuperare in tempo per il resto della serie contro Trapani.

Come accennato finisce 85-73 al termine di 40' minuti nei quali Notae è una vera e propria Ira di Dio, 39 punti totali 38 dei quali nei primi 22' di gioco. Un impatto contro il quale Ogden, Freeman e Bolpin, tutti in doppia cifra, possono davvero poco.

LA PARTITA

Parte subito forte Trapani spinta un Notae in serata di grazia, parte di contro nel peggiore dei modi la serata dalla Effe che dopo 2:10 perde Aradori. Il quarto termina 18-12 per i padroni di casa.

Nella seconda frazione la Fortitudo, nonostante lo shock per la perdita di Aradori tiene bene il campo, segno certo di un collettivo di livello, ma Notae continua a bombardare da ovunque allargando il solco del distacco a +11.

Il quarto termina 24-19 per un combinato disposto a fine primo tempo di 42-31 per i padroni di casa.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la Fortitudo mette in campo anima e cuore facendo ricorso ad ogni risorsa residue. E mette in difficoltà Trapani. Il tempo si chiude sul 20-23 per Bologna mentre il tabellone del PalaShark al minuto 30 recita Trapani Shark-Fortitudo Bologna 62-54.

Nel quarto finale la squadra di Caja combatte ma Trapani tiene le distanze e nel finale allunga a +12, vantaggio con cui chiude il match e fa sua gara 1 della serie finale. Si torna in campo lunedì 3, sempre al PalaShark e per la Fortitudo, che attende con ansia l'esito degli esami di Aradori, è già il tempo di giocarsi il tutto per tutto

IL TABELLINO

Trapani Shark - Flats Service Fortitudo Bologna 85-73 (18-12, 24-19, 20-23, 23-19)



Trapani Shark: J.d. Notae 39 (7/9, 7/10), Amar Alibegovic 19 (6/6, 0/3), Rei Pullazi 8 (1/1, 2/3), Matteo Imbro 7 (0/0, 1/3), Pierpaolo Marini 6 (2/5, 0/3), Chris Horton 2 (1/4, 0/0), Stefano Gentile 2 (1/1, 0/1), Joseph yantchoue Mobio 2 (1/2, 0/1), Marco Mollura 0 (0/0, 0/0), Fabio Mian 0 (0/2, 0/0), Fabrizio Pugliatti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 19 - Rimbalzi: 26 4 + 22 (Chris Horton 7) - Assist: 18 (Stefano Gentile 5)



Flats Service Fortitudo Bologna: Mark Ogden 18 (5/9, 1/2), Deshawn Freeman 15 (5/9, 0/0), Riccardo Bolpin 11 (1/1, 3/4), Matteo Fantinelli 9 (4/6, 0/2), Alessandro Panni 9 (0/4, 3/6), Alberto Conti 7 (0/1, 2/5), Marco Giuri 2 (0/1, 0/1), Alessandro Morgillo 2 (1/1, 0/0), Pietro Aradori 0 (0/1, 0/0), Luigi Sergio 0 (0/0, 0/1), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 17 - Rimbalzi: 24 3 + 21 (Mark Ogden 9) - Assist: 18 (Riccardo Bolpin 4)