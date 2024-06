Una Fortitudo eroica cade a Trapani solo nel finale: ora la serie è sul 2-0

La Fortitudo zavorrata dal ko di Pietro Aradori si presenta al PalaShark di Trapani in versione eroica. E in modo eroico gioca una gara 2 della finale playoff in cui getta il cuore oltre l'ostacolo.

Combatte ad armi pari contro la corazzata del Campionato, sfiora perfino l'impresa ma nel finale è costretta a cedere ad un gioco da tre di Notae che di fatto decide il match e indirizza la serie.

Finisce 72-70 per la squadra di Trapani ed il punteggio spiega alla perfezione il livello e l'intensità del combattimento. Finisce con il PalaShark che urla come un solo Uomo "Torneremo in Serie A".

Ma finisce anche con la certezza che venerdì 7 giugno al PalaDozza la squadra siciliana dovrà fare un'impresa per avere la meglio di questa Fortitudo e centrare a 32 anni di distanza il ritorno nel massimo campionato.

Decisivo, come accennato, anche stasera Notae 19 punti per lui, molto ben supportato da Alibegovic e Marini. Per la Fortitudo solita prova solida, e in doppia cifra, per Ogden, Freeman e Bolpin

LA PARTITA

Parte forte, fortissimo, la Fortitudo che al termine del primo quarto è avanti di +10 sui padroni di casa, 18-28 il parziale. Nel secondo quarto Coach Diana assesta meglio la sua squadra sul parquet e i frutti si vedono.

Trapani recupera 7 dei 10 punti di svantaggio, vince la frazione per 20-13 e chiude il primo tempo sotto di un tiro da tre, 38-41 il parziale.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga si assiste al quarto con il più basso punteggio ma con una intensità di gioco importante. Il tempo finisce 14-11 per gli Shark che entrano nei 10' minuti finali in perfetta parità, 52-52.

Nel quarto finale lo spettacolo è vibrante, si assiste a sorpassi e controsorpassi. Si entra nel minuto finale sul 69-67 per Trapani. Ogden segna due tiri liberi e impatta, poi la giocata da tre tiri liberi di Notae che schioda l'inerzia per il 72-69. Un tiro libero di Bolpin a tre secondi dal termine fissa il punteggio sul 72-70

IL TABELLINO

Trapani Shark - Flats Service Fortitudo Bologna 72-70 (18-28, 20-13, 14-11, 20-18)



Trapani Shark: J.d. Notae 19 (4/8, 2/9), Amar Alibegovic 17 (5/7, 1/4), Pierpaolo Marini 13 (1/2, 2/7), Chris Horton 6 (1/2, 0/0), Stefano Gentile 5 (1/1, 1/1), Marco Mollura 5 (0/0, 1/4), Joseph yantchoue Mobio 4 (2/2, 0/0), Matteo Imbro 3 (0/0, 1/3), Fabio Mian 0 (0/0, 0/1), Rei Pullazi 0 (0/0, 0/0), Fabrizio Pugliatti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 25 - Rimbalzi: 34 5 + 29 (Chris Horton 12) - Assist: 21 (Stefano Gentile 7)



Flats Service Fortitudo Bologna: Deshawn Freeman 19 (9/16, 0/2), Mark Ogden 16 (4/8, 1/5), Riccardo Bolpin 10 (1/4, 2/4), Matteo Fantinelli 7 (3/9, 0/3), Celis Taflaj 5 (1/2, 1/3), Alberto Conti 4 (0/0, 1/4), Alessandro Morgillo 4 (1/2, 0/0), Alessandro Panni 3 (0/1, 1/2), Luigi Sergio 2 (1/3, 0/1), Marco Giuri 0 (0/0, 0/2), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 - Rimbalzi: 36 12 + 24 (Deshawn Freeman 10) - Assist: 18 (Matteo Fantinelli 9)