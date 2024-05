Serie A2, la Fortitudo vince a Rieti in volata e centra la finale playoff

Che scendere a Rieti e chiudere senza difficoltà la serie di semifinale del playoff di Serie A2 non fosse semplice né tanto meno comodo era chiaro a tutto. Ma che la sfida contro la Sebastiani Rieti diventasse una vera e propria corrida sportiva non lo poteva immaginare nemmeno il peggiore dei pessimisti.

Soprattutto dopo le brillanti prove del PalaDozza nelle prime due gare della serie, gare che avevano portato gli uomini di Caja sul 2-0. Ma la sfida del PalaSojurner è stata complessa, dura, faticosa a tratti estenuante ma forse proprio per questo più bella da vincere.

Finisce 58-60 per la Effe, un risultato maturato a sette secondi dal termine grazie ad un canestro di Freeman difeso poi con le unghie e con i denti dal rimbalzo di Aradori.

Una vittoria che chiude il conto della serie e che proietta la Fortitudo alla finalissima promozione in programma da domenica 2 giugno, eventuale gara 5 è in programma il 12, con lo svantaggio del fattore campo ma con la consapevolezza di essere l'unica squadra in grado di mettere in difficoltà la corazzata della Serie A2.

Soprattutto con Freeman, Odgen, Fantinelli e Aradori in questo stato di Grazia.

LA PARTITA

Che la partita sarà combattutissima emerge subito, e con chiarezza, dopo la prima frazione. Un quarto ad alto punteggio chiuso sul 20-19 per Rieti. Nel secondo quarto la Fortitudo cambia qualcosa a livello tattico, sorprende i reatini e accumula un primo vantaggio.

Il quarto si chiude sul 9-14 per la Effe per un combinato disposto a fine primo tempo di 29-33 per i bolognesi.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga è Rieti a cambiare verso, e lo fa mettendo Spanghero e Johnson in condizioni di essere più efficaci. Il quarto termina sul 19-15 per la Sebastiani mentre il tabellone del PalaSojurner, al minuto 30, recita Rieti-Bologna 48 pari.

Nel quarto, finale, come accennato è battaglia vera. I sorpassi e i controsorpassi si alternano senza soluzione di continuità finché a 39:53 non arriva il canestro di Freeman che chiude il match e la serie.

Onore delle armi ai reatini, che entrano in modo trionfale nella nuova Serie A2, applausi per la Effe che arriva a giocarsi l'atto decisivo con la consapevolezza dei tempi migliori.

IL TABELLINO

Real Sebastiani Rieti - Flats Service Fortitudo Bologna 58-60 (20-19, 9-14, 19-15, 10-12)



Real Sebastiani Rieti: Marco Spanghero 15 (1/2, 3/6), Jazz Johnson 10 (1/9, 1/5), Andrea Ancellotti 9 (3/4, 0/0), Lorenzo Piccin 8 (2/4, 1/2), Danilo Petrovic 6 (0/2, 2/5), Alvise Sarto 5 (1/2, 1/2), Nazzareno Italiano 3 (0/1, 1/6), Davide Raucci 2 (0/2, 0/0), Vittorio Nobile 0 (0/1, 0/1), Karl markus Poom 0 (0/0, 0/0), Giacomo Sanguinetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 19 - Rimbalzi: 32 9 + 23 (Danilo Petrovic, Davide Raucci 7) - Assist: 12 (Marco Spanghero 3)



Flats Service Fortitudo Bologna: Deshawn Freeman 16 (8/10, 0/1), Mark Ogden 13 (3/3, 2/7), Matteo Fantinelli 10 (3/5, 1/2), Pietro Aradori 10 (5/9, 0/3), Riccardo Bolpin 5 (1/2, 1/6), Alessandro Panni 5 (1/1, 1/2), Alessandro Morgillo 1 (0/0, 0/0), Alberto Conti 0 (0/1, 0/1), Marco Giuri 0 (0/0, 0/1), Luigi Sergio 0 (0/0, 0/3), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 3 / 6 - Rimbalzi: 28 5 + 23 (Mark Ogden 9) - Assist: 12 (Pietro Aradori, Alessandro Panni 3)