La Fortitudo si regala il Capodanno da capolista: espugnata Orzinuovi

La Flats Service Fortitudo Bologna di Coach Attilio Caja si regala un Capodanno da capolista. E lo fa andando ad espugnare, con più fatica del dovuto, il PalaBertocchi di Orzinuovi. Lo fa con una gara a basso punteggio, 65-66 il finale, ma con la grinta la determinazione ed il piglio della prima della classe.

E lo fa soprattutto con un gioco di squadra solido e compatto, un gioco che permette a ben quattro giocatori di andare in doppia cifra e nonostante il già citato basso punteggio.

Sugli scudi, come sempre Aradori ed Odgen che combinano quasi il 50% del punteggio complessivo di squadra. Con questa vittoria, la numero 14 in stagione su 17 match la squadra biancoblu si conferma in testa al Girone Rosso in compagnia dell'Unieuro Forlì ma con il vantaggio del fattore campo.

La partita

Parte bene la squadra di casa che al termine della prima frazione è avanti di +2, 16-14 il parziale. Distacco che la squadra di Caja colma nei secondi dieci minuti piazzando 17 punti a fronte dei 15 dei padroni di casa.

Si va al riposo sul 31-31. Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la partita diventa intensa e combattuta e Orzinuovi non solo prende il comando del ritmo ma limita il lavoro della Fortitudo e addirittura il punteggio.

La frazione termina 18-17 mentre il tabellone del PalaBertocchi, al minuto 30, recita Orzinuovi 49 - Fortitudo 48. Il quarto finale è davvero da thrilling. La gara va avanti punto a punto fino al mini-break del minuto 34 quando la Effe va avanti di +4, 54-58 distacco che diventa di +6 59-65 al minuto 37.

Nel finale Orzinuovi rientra in gara fino ad arrivare al 64-65 al minuto 38. Negli ultimi 120 secondi non si segna più ma il roster di Bologna è in grado di reggere l'urto e di portare in porto la gara. Finisce 65-66 e i tifosi ospiti fanno festa.

Il tabellino

Agribertocchi Orzinuovi - Flats Service Fortitudo Bologna 65-66 (16-14, 15-17, 18-17, 16-18)



Agribertocchi Orzinuovi: Ennio Leonzio 17 (1/3, 3/7), Grant Basile 15 (3/4, 1/4), Paul Jorgensen 10 (2/7, 1/4), Giovanni Gasparin 7 (2/4, 1/4), Daniel Donzelli 6 (1/2, 1/1), Alessandro Bertini 5 (1/3, 1/4), Nicolas Alessandrini 5 (1/3, 1/2), Elia Frigerio 0 (0/0, 0/0), Tommaso Bergo 0 (0/0, 0/0), Davide Zilli 0 (0/0, 0/0), Ruben Zugno 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 17 - Rimbalzi: 30 5 + 25 (Grant Basile 8) - Assist: 11 (Giovanni Gasparin, Daniel Donzelli 3)



Flats Service Fortitudo Bologna: Pietro Aradori 16 (4/7, 2/6), Deshawn Freeman 14 (5/7, 0/0), Mark Ogden 13 (2/8, 2/5), Riccardo Bolpin 12 (1/2, 3/4), Matteo Fantinelli 3 (1/7, 0/0), Alessandro Panni 3 (0/0, 1/2), Alberto Conti 3 (0/1, 1/2), Nicola Giordano 2 (1/1, 0/1), Luigi Sergio 0 (0/2, 0/3), Alessandro Morgillo 0 (0/2, 0/0), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 - Rimbalzi: 29 9 + 20 (Mark Ogden, Matteo Fantinelli 6) - Assist: 17 (Riccardo Bolpin, Matteo Fantinelli 5)