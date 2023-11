Fortitudo sette bellezze, ora è fuga vera

Squadra in casa

Anche la Fortitudo Bologna è una squadra umana, anche la Fortitudo Bologna edizione 2023-2024 soffre, anche la Fortitudo Bologna di Coach Caja può faticare per avere la meglio di un'avversaria ostica, e per di più in un Derby.

Ma la Fortitudo Bologna di questa stagione ha nel DNA un fattore difficilmente modificabile: sa solo vincere. Si perché anche dopo un match complesso e combattuto quello del PalaDozza arriva la settima vittoria su sette incontri. Una vittoria che la proietta nella prima vera fuga di stagione, due punti di vantaggio sulle seconde e con un match da recuperare.

A questo punto del cammino non è deciso nulla ma la Fortitudo avanza prepotente la propria candidatura a vincere il Girone Rosso, e non è più possibile nascondersi.

La partita

Che sia un match combattuto e da prendere con le molle lo si capisce dal primo quarto, un quarto ad alto punteggio chiuso con Piacenza avanti di +1, 23-24. Il secondo quarto è, se possibile, ancora più spettacolare ed ancora a più alto punteggio.

Se lo aggiudica la Fortitudo, 29-26 il parziale. Un punteggio che determina un combinato disposto a fine primo tempo di 52-50 per i padroni di casa.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la sfida diventa intensissima con Odgen che raccoglie ogni oggetto che si palesa sotto i tabelloni, Freeman, Aradori e Fantinelli che segnano punti pesanti ma con Veronesi che stasera non sbaglia un canestro nemmeno se tira con una benda.

La frazione termina 22-20 e il tabellone del PalaDozza al minuto 30 recita Fortitudo 74, Assigeco 70.

Il quarto finale è davvero elettrizzante. La Fortitudo incassa un mini-break ed entra nel minuto finale sul 93-87. Il finale sembra tranquillo ma prima Veronesi segna la tripla del 93-90 Bolpin spara due volte sul ferro, mentre Veronesi fa due su due e porta Piacenza a un passo dal sorpasso.

Ma nei secondi finali Bolpin si fa perdonare, segna il tiro libero del 94-92 finale e sulla sirena Odgen raccoglie il rimbalzo decisivo sul tirom forzato di Veronesi e scatena la festa. Fortitudo batte Assigeco Piacenza 94-92

Il tabellino

Flats Service Fortitudo Bologna - UCC Assigeco Piacenza 94-92 (23-24, 29-26, 22-20, 20-22)



Flats Service Fortitudo Bologna: Pietro Aradori 26 (1/2, 8/11), Deshawn Freeman 21 (9/12, 0/0), Mark Ogden 19 (5/7, 1/3), Riccardo Bolpin 9 (2/6, 1/7), Alessandro Panni 9 (0/0, 3/5), Matteo Fantinelli 8 (2/4, 0/2), Luigi Sergio 2 (1/1, 0/2), Alberto Conti 0 (0/0, 0/1), Alessandro Morgillo 0 (0/0, 0/0), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Nicola Giordano 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Bonfiglioli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 23 - Rimbalzi: 36 9 + 27 (Mark Ogden 14) - Assist: 24 (Matteo Fantinelli 11)



UCC Assigeco Piacenza: Giovanni Veronesi 30 (3/3, 7/10), Malcolm Miller 21 (5/7, 2/4), Brady Skeens 12 (5/6, 0/0), Gherardo Sabatini 8 (1/4, 1/6), Lorenzo Querci 7 (0/1, 2/3), Federico Bonacini 7 (2/5, 0/2), Niccolo Filoni 3 (0/2, 1/3), Michele Serpilli 2 (0/0, 0/1), Filippo Gallo 2 (0/1, 0/1), Umberto Manzo 0 (0/0, 0/0), Ursulo D’almeida 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 27 - Rimbalzi: 23 4 + 19 (Brady Skeens 6) - Assist: 19 (Gherardo Sabatini 10)