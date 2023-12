La Fortitudo riprende la marcia e consolida la vetta del Girone Rosso

Squadra in casa

La prima giornata di ritorno del Girone Rosso del Campionato di Serie A2 vede la Fortitudo ripartire con una vittoria bella e netta. La squadra di Caja ha portato a casa i due punti nella trasferta di Chiusi e confermato, al tempo stesso, il primato in classifica.

Decisiva per la vittoria della Effe la prestazione di Ogden che chiude il tabellino con 30 punti. Ma vanno molto bene anche Freeman che ne combina 18 più Aradori e Fantinelli sfiorano la doppia. Ma è la conduzione di squadra generale che convince e fa ben sperare i tifosi della Fortitudo, una conduzione di squadra solida dal primo al quarantesimo minuto di gioco.

Una conduzione di squadra che alla fine della fiera vale la decima vittoria, su dodici incontri, con il primo posto confermato e consolidato.

La partita

Parte bene la Fortitudo che alla fine della prima frazione è avanti di +4, 19-23 il parziale. Nel secondo quarto il leit motiv del match non cambia con la Fortitudo che martella e Chiusi che prova a resistere.

La frazione si chiude sul 21-23 per un combinato disposto alla fine del primo tempo di 40-46. Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga i padroni di casa giocano la frazione migliore, ma nonostante la buona prestazione il distacco resta pressochè identico. La frazione termina 16-15 mentre il tabellone del PalaPania al minuto 30 recita Chiusi 56, Fortitudo 61.

Il quarto finale è battaglia vera ma, come accennato, Ogden e Freeman si caricano sulle spalle la squadra e lo conducono in porto, 19-21 il parziale, per un risultato finale di 75-82. Un risultato che vale la decima vittoria e il primo posto solitario

Il tabellino

Umana Chiusi - Flats Service Fortitudo Bologna 75-82 (19-23, 21-23, 16-15, 19-21)



Umana Chiusi: Austin Tilghman 24 (6/9, 2/3), Ervins Jonats 12 (2/4, 2/5), Lorenzo Raffaelli 11 (3/5, 1/2), Marco Ceron 11 (1/2, 2/8), Luca Possamai 8 (3/3, 0/0), Davide Bozzetto 4 (2/4, 0/2), Nicolo Dellosto 3 (0/1, 1/3), Mihajlo Jerkovic 2 (1/1, 0/1), Alessandro Chapelli 0 (0/1, 0/1), Giulio Lorenzoni 0 (0/0, 0/0), Mattia Chiarello 0 (0/0, 0/0), Maksim Brinza 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 19 - Rimbalzi: 22 6 + 16 (Mihajlo Jerkovic 5) - Assist: 14 (Austin Tilghman 5)

Flats Service Fortitudo Bologna: Mark Ogden 30 (7/11, 2/2), Deshawn Freeman 18 (8/11, 0/0), Pietro Aradori 9 (2/4, 1/5), Matteo Fantinelli 9 (4/4, 0/0), Riccardo Bolpin 8 (2/3, 1/3), Alessandro Panni 6 (0/2, 2/4), Alessandro Morgillo 2 (1/1, 0/0), Alberto Conti 0 (0/0, 0/0), Luigi Sergio 0 (0/0, 0/0), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Nicola Giordano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 25 - Rimbalzi: 28 7 + 21 (Mark Ogden 10) - Assist: 13 (Matteo Fantinelli, Riccardo Bolpin 3)