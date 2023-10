Serie A2, la Fortitudo apre la stagione con una bella vittoria

Squadra in casa

Squadra in casa Fortitudo Bologna

Finisce come meglio non si potrebbe l'esordio stagionale nel campionato di Serie A2 della nuova Fortitudo Bologna di Attilio Caja. I ragazzi della Effe, infatti, davanti ad un PalaDozza stracolmo di passione e d'amore superano, nettamente, l'Umana Chiusi. Finisce con un chiaro +21, 72-51, frutto di un terzo quarto nel quale i padroni di casa piazzano il parziale decisivo.

La partita - Parte bene la Fortitudo che chiude la prima frazione avanti di +2, 17-15 il parziale. Nel secondo quarto si ha la sensazione che la contesa sia molto viva e combattuta. Si va avanti punto a punto fino al 14-14 con cui si chiude il tempino. Si va al riposo lungo con la Flats Service avanti sempre di +2, 31-29.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga tutti si aspettano un terzo quarto combattuto. Ma il pronostico è decisamente sbagliato. E' proprio a cavallo tra il minuto 20 e il minuto trenta che la Fortitudo costruisce la propria vittoria. La frazione termina 23-10 determinando un parziale a 10 dalla fine di 53-39.

Nel quarto finale gli ospiti non ne hanno più e subiscono un altro parziale negativo di -6, 18-12 per la Fortitudo, che porta a casa cosi una vittoria netta e meritata. Da segnalare ben quattro atleti in doppia cifra, Bolpin, il solito Fantinelli, Odgen e Freeman.

IL TABELLINO