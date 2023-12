La Fortitudo vince il derby e si riprende il primo posto solitario

Nel posticipo della tredicesima giornata del Girone Rosso del Campionato di Serie A2 la Fortitudo Bologna centra una vittoria dal peso specifico estremante importante.

La vittoria, in un PalaDozza pieno d'amore, arriva nel derby contro la Rivierabanca Rimini, una formazione sulla carta in netta sofferenza, solo tre vittorie su dodici incontri fin qui ma che nella sfida contro le Effe riesce a reperire risorse inaspettate.

Finisce 84-77 ma il punteggio non descrive a pieno la fatica compiuta dai ragazzi di Caja. Una fatica che costringe i biancoblu a soffrire, a combatte, a rischiare perfino la sconfitta ma che, alla fine, portano a casa due punti di platino.

Due punti che permettono alla squadra bolognese di tornare in vetta solitaria dopo il provvisorio aggancio completato ieri dall'Unieuro Forlì. Protagonista di serata il solito Odgen che oltre a registrare sul tabellino 21 punti, 6/9 da due e 2/3 da tre raccoglie anche 10 rimbalzi di cui 7 difensivi.

Ma non c'è nemmeno il tempo di godersi la vittoria e il primato perché fra appena tre giorni si torna sul parquet per il superderby prima contro secondo con avversari propri i cugini della Pallacanestro Forlì.

La partita

Parte forte, fortissimo, la Fortitudo che al termine del primo quarto è avanti di +9, 28-17 per la Effe. Il match sembra aver preso da subito un'inerzia chiara ma non è così.



Nella seconda frazione Rimini si piazza meglio sul parquet accorcia il distacco e torna in partita. La frazione si chiude sul 22-28 per un combinato disposto alla fine del primo tempo di 50-45 per la squadra di Caja.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga si assiste al quarto più combattuto con continui botta e risposta e con Odgen che aiuta la propria squadra a mantenere gli ospiti a distanza di sicurezza. La frazione termina 15-16 mentre il tabellone del PalaDozza al minuto 30 recita Fortitudo 65, Rinascita 61.

Nel quarto finale è battaglia vera con Rimini che accorcia fino al -1 sul 67-66 e sul 69-68 poi fino al clamoroso sorpasso frutto del doppio tiro libero di Simon Anumba. Ma non solo. La tripla di Tomassini a 5 dal termine porta la Fortitudo sott'acqua.

Fortitudo che però riemerge grazie ad Odgen, Bolpin e Aradori che riportano la squadra di Bologna avanti fino all'allungo decisivo firmato Freemna ed Aradori. Finisce 84-77 con i tifosi della Effe che finalmente possono esplodere di gioia.

Il tabellino

Flats Service Fortitudo Bologna - RivieraBanca Basket Rimini 84-77 (28-17, 22-28, 15-16, 19-16)



Flats Service Fortitudo Bologna: Mark Ogden 21 (6/9, 2/3), Pietro Aradori 19 (6/9, 1/6), Deshawn Freeman 12 (4/6, 0/0), Matteo Fantinelli 11 (4/5, 1/3), Riccardo Bolpin 8 (4/6, 0/1), Alessandro Panni 6 (1/3, 1/6), Alberto Conti 3 (1/1, 0/3), Alessandro Morgillo 2 (1/2, 0/0), Luigi Sergio 2 (1/1, 0/0), Tommaso Natalini 0 (0/0, 0/0), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Nicola Giordano 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 13 / 16 - Rimbalzi: 36 14 + 22 (Mark Ogden 10) - Assist: 15 (Matteo Fantinelli 5)



RivieraBanca Basket Rimini: Derrick Marks 26 (6/11, 4/10), Alessandro Grande 15 (2/2, 3/8), Giovanni Tomassini 15 (1/3, 3/7), Simon Anumba 9 (2/7, 0/1), Justin Johnson 8 (3/5, 0/0), Alessandro Simioni 2 (0/1, 0/3), Stefano Masciadri 2 (1/2, 0/1), Andrea Tassinari 0 (0/0, 0/0), Alessandro Scarponi 0 (0/0, 0/1), Marco Mari 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 17 / 19 - Rimbalzi: 28 10 + 18 (Simon Anumba 9) - Assist: 13 (Giovanni Tomassini 5)