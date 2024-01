In un PalaDozza vestito a festa la Fortitudo liquida l'Apu Udine

Squadra in casa

Squadra in casa Fortitudo Bologna

Si apre nel migliore dei modi il 2024 della Fortitudo Bologna. Si apre con un netto 68-54 verso una delle dirette concorrenti alla promozione.

Un risultato che se da un lato non cambia l'inerzia della differenza canestri dall'altro lato mostra la superiorità attuale della Effe di Coach Caja rispetto agli avversari e soprattutto onora nel migliore dei modi la memoria di Franco Franz Arrigoni scomparso in settimana.

Presenti al PalaDozza insieme a 5500 Fortitudini, il sindaco Lepore, l’assessore Licalzi, e i giocatori del BFC Corazza, Calafiori, Ravaglia, Bagnolini e Urbanski

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Apu Udine) - Attacchi imprecisi in apertura di quarto: il primo canestro arriva dopo un minuto e mezzo di gioco e porta la firma di Bolpin. Delia impatta subito, Clark replica a Ogden, ma Fantinelli fissa nuovamente il +2 a favore della Fortitudo (6-4).

I padroni di casa si impongono con 4 punti consecutivi di Freeman. Sul risultato di 13-10 Aradori e Ogden vanno a segno e, dopo il fallo in attacco di Vedovato, Bologna si porta sul +9 con Morgillo.

Da Ros interrompe il digiuno offensivo bianconero (1/2 ai liberi, fallo di Morgillo), ma la corsa dei padroni di casa non si ferma e Fantinelli regala il vantaggio in doppia cifra (21-11). La musica cambia nel secondo quarto: l’Apu su sblocca dall’arco e due triple consecutive di Caroti e Alibegovic riportano i bianconeri sul -4 (23-19).

Dopo il timeout di coach Caja, Aradori va in lunetta (2/2, fallo di Caroti) e Giordano segna i primi punti della sua gara. Il parziale di Bologna aumenta con la schiacciata di Freeman (30-19).

Udine prova la carta della zona in difesa, ma fatica nella metà di campo offensiva e scivola sul -13. Gaspardo è continuo in lunetta (2/2, fallo di Sergio) e Alibegovic si sblocca da tre punti (34-24). Bologna spegna subito l’entusiasmo degli ospiti con la tripla di Bolpin dall’angolo.

Caroti trova il fondo della retina da tre, ma Udine perde Monaldi per via di un infortunio alla caviglia. Le squadre vanno all’intervallo sul risultato di 37 a 27.

Bolpin apre le danze nel terzo quarto con un canestro da tre punti per il +13. Per oltre due minuti non si segna fino al contropiede firmato da Fantinelli (42-27). L’Apu trova il primo canestro del quarto sul -17 con Delia (1/2 ai liberi, fallo di Freeman) dopo oltre 4 minuti di gioco.

Freeman e Ogden combinano 5 punti e alimentano il parziale di 12-1. Monaldi segna il primo canestro dal campo quando mancano 2’34” (49-30): Clark segna la prima tripla della sua gara e Gaspardo dalla lunetta accorcia le distanze (51-36).

Ogden realizza 4 punti di fila e la Fortitudo si riporta sul +19. A cavallo dei due quarti ecco 7 punti consecutivi di Clark (55-43): la tripla di Ikangi riporta sotto di 10 lunghezze lo svantaggio tra le due squadre.

La difesa a zona di Udine consente ai bianconeri di rientrare in partita. Freeman segna il primo punto della Fortitudo nel quarto quarto (1/2, minuto 3’18”): Bolpin è più preciso dalla lunetta e Bologna torna sul +12.

Aradori dall’angolo punisce la difesa ospite, ma Clark risponde con un gioco da 2+1 (fallo di Morgillo). Bologna prende le misure alla zona 2-3 dell’Apu e scappa sul +14 a 2’35” dalla fine. La tripla di Ikangi vale il momentaneo -11: Freeman aumenta il proprio bottino e la Fortitudo vince per 68-54.

Il tabellino

FLATS SERVICE FORTITUDO BOLOGNA – APU OLD WILD WEST UDINE 68-54 (23-13, 37-27, 55-38)

FORTITUDO BOLOGNA: Giordano 3, Bonfiglioli N.E., Sergio, Aradori 11, Conti, Bolpin 12, Panni, Kuznetsov N.E., Fantinelli 8, Freeman 13, Ogden 16, Morgillo 5. All. Attilio Caja

APU OLD WILD WEST UDINE: Vedovato, Clark 15, Alibegovic 12, Caroti 6, Arletti N.E., Gaspardo 6, Delia 4, Da Ros 1, Agostini N.E., Monaldi 4, Ikangi 6. All. Adriano Vertemati

Arbitri: Gagliardi, Wassermann, Moretti

Uscito per cinque falli: Da Ros