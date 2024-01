La Fortitudo manda al tappeto Cividale e conquista la Final Four della Coppa Italia

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La diciassettesima in stagione, centrata sul parquet di un PalaDozza vestito a festa, arriva in un freddo pomeriggio di fine gennaio con la Effe che controlla il match dal primo al 40° minuto, liquida la ostica UEB Gesteco Cividale, in serie positiva e guadagna matematicamente l'accesso alla Final Four di Coppa Italia di Serie A2 in programma a Roma il 16 e il 17 marzo.

Finisce con un chiaro 90-77 frutto di un match, come accennato, condotto dall'inizio alla fine, senza sbavature, con grande perizia tecnica con la grinta necessaria e con la condizione fisica e mentale degna di una squadra di Serie A. Degna della Capolista del Girone Rosso del Campionato di Serie A2 di basket maschile.

LA PARTITA

Parte subito forte la Fortitudo che dopo il primo quarto è già avanti di +9, 29-20 il parziale. Distacco che nella seconda frazione viene leggermente aumentato. Il secondo scorcio di gara termina 21-20 per i padroni di casa per un combinato disposto al minuto 20 di 50-40,

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la Effe chiude definitivamente i giochi piazzando un parziale di +11 che al minuto 30' di fatto fa calare il sipario sul match. Si entra nel quarto finale sul 76-55 un quarto nel quale la Fortitudo rallenta e concede agli ospiti friulani di accorciare di -8 il parziale e di rendere leggermente meno amara la sconfitta.

Al PalaDozza finisce 90-77, il pubblico fa festa e si prepara a vivere l'avventura della Final Four. Da decidere solo chi tra Fortitudo e Unieuro Forlì sarà nella parte alta del tabellone. Decisione che arriverà domenica prossima dopo l'ultima giornata della Regular Season

IL TABELLINO

Flats Service Fortitudo Bologna - UEB Gesteco Cividale 90-77 (29-20, 21-20, 26-15, 14-22)



Flats Service Fortitudo Bologna: Deshawn Freeman 25 (11/13, 0/0), Pietro Aradori 24 (5/6, 4/8), Mark Ogden 16 (6/7, 1/5), Riccardo Bolpin 10 (3/3, 0/3), Matteo Fantinelli 10 (2/2, 1/3), Alessandro Panni 5 (2/2, 0/4), Luigi Sergio 0 (0/0, 0/1), Alessandro Morgillo 0 (0/0, 0/0), Nicola Giordano 0 (0/0, 0/0), Celis Taflaj 0 (0/0, 0/0), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Giovanni Galantini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 25 - Rimbalzi: 26 5 + 21 (Deshawn Freeman 7) - Assist: 25 (Matteo Fantinelli 11)



UEB Gesteco Cividale: Vincent Cole 18 (4/7, 3/7), NicolÒ Isotta 12 (0/1, 4/4), Giacomo Dell'agnello 11 (5/7, 0/2), Gabriele Miani 11 (2/3, 1/1), Lucio Redivo 9 (1/2, 2/5), Eugenio Rota 6 (3/3, 0/1), Martino Mastellari 5 (1/1, 1/4), Matteo Berti 2 (0/0, 0/0), Luca Campani 2 (1/1, 0/0), Leonardo Marangon 1 (0/0, 0/2), Giacomo Furin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 16 - Rimbalzi: 24 2 + 22 (Lucio Redivo 5) - Assist: 13 (Eugenio Rota 4)