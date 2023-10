Serie A2, la Fortitudo vince il derby con Forlì e resta a punteggio pieno

La Fortitudo Bologna ci ha preso gusto. Dopo le belle vittorie nei primi due match stagionali contro Umana Chiusi e Rivierabanca Rimini i ragazzi di Coach Caja hanno deciso di suonare la terza sinfonia e lo hanno fatto mettendo testa, cuore, coraggio e gambe nel derby regionale contro la pericolosa e quotata Unieuro Forlì.

È finita 73-63 al termine di un match nel quale la Fortitudo ha sofferto quando necessario e colpito, con cinismo, nei momenti decisivi. Oggettivo valore aggiunto il calore del pubblico di casa che, nonostante la Diretta su Rai Sport, ha deciso di riempire il PalaDozza e di non far mai mancare il proprio supporto. La Fortitudo adesso è in testa alla graduatoria del Girone Rosso, a punteggio pieno, in compagnia della Pallacanestro Trieste. La stagione è appena iniziata ma i valori sono già ben definiti.

La cronaca - Parte bene Forlì che al termine della prima frazione è avanti di +2, 18-20 il parziale. Nel secondo quarto i padroni di casa si assestano meglio sul parquet recuperano lo svantaggio e vanno al riposo avanti di +2, 20-16 il parziale 38-36 il complessivo al termine dei primi venti minuti.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la Fortitudo decide di dare la spallata decisiva al match e complice un Aradori davvero inarrestabile piazza un 19-7 che non lascia spazio a repliche. Al minuto 30 il tabellone del PalaDozza recita Fortitudo 56, Unieuro 43.

Il quarto finale vede Forlì protagonista di un generoso tentativo di rimonta ma le distanze sono incolmabili. Il tempo si chiude sul 16-20 per un combinato disposto di 73-63 di fine gare. E il PalaDozza può fare festa.

Il tabellino

Flats Service Fortitudo Bologna - Unieuro Forlì 73-63 (18-20, 20-16, 19-7, 16-20)



Flats Service Fortitudo Bologna: Pietro Aradori 25 (6/9, 4/10), Deshawn Freeman 12 (5/8, 0/0), Mark Ogden 9 (2/5, 1/6), Matteo Fantinelli 9 (3/7, 0/3), Riccardo Bolpin 7 (2/3, 0/2), Luigi Sergio 5 (1/1, 1/2), Alessandro Panni 3 (0/0, 1/2), Alessandro Morgillo 3 (1/2, 0/0), Alberto Conti 0 (0/0, 0/0), Tommaso Natalini 0 (0/0, 0/0), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Nicola Giordano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 19 - Rimbalzi: 36 8 + 28 (Deshawn Freeman 10) - Assist: 21 (Matteo Fantinelli 8)



Unieuro Forlì: Xavier Johnson 15 (5/7, 0/3), Daniele Cinciarini 13 (3/6, 2/5), Kadeem Allen 11 (4/10, 1/1), Davide Pascolo 6 (2/4, 0/0), Luca Pollone 5 (0/0, 1/3), Todor Radonjic 5 (1/1, 1/3), Fabio Valentini 4 (0/1, 1/4), Federico Zampini 4 (1/2, 0/3), Giacomo Zilli 0 (0/1, 0/0), Maurizio Tassone 0 (0/0, 0/0), Tommaso Pinza 0 (0/0, 0/0), Edoardo Zilio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 19 - Rimbalzi: 24 2 + 22 (Xavier Johnson 5) - Assist: 11 (Federico Zampini 4)