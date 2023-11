Lutto in casa Fortitudo: scompare il grande Campione dei primi Anni Ottanta

La Fortitudo Pallacanestro 103 Bologna piange la scomparsa di Charles Jordan. Lo comunica il club attraverso il proprio sito ufficiale.

Grande Campione della storia del sodalizio biancoblu, Jordan si è spento all’età di 69 anni, vivendo i suoi ultimi anni in condizioni di grave difficoltà.

Charles ha indossato la maglia della Fortitudo nel triennio che va dalla stagione 1979-1980 alla stagione 1981-1982. Parliamo di anni nei quali prima la Fortitudo di Jordan e Starks risalì in Serie A1 per scalare le gerarchie nazionali fino alla pertecipazione alla Coppa Korac. Era arrivato alla Effe dopo tre stagioni al Canisius G. Griffins, un anno agli Indiana Pacers e due stagioni ai francesi dell'Asvel Lione

Jordan in quei tre anni in biancoblu fu decisivio distinguendosi per le sue clamorose capacità realizzative (segnò 51 punti contro Pesaro, quando ancora non esisteva il tiro da tre punti) e per la grande generosità e combattività che riversava sempre sul parquet.

Caratteristiche che lo fecero da subito diventare un grande beniamino di tutti i tifosi della Fortitudo, che ebbero anche modo di vederlo all’opera, come anticipato, insieme a Marcelous Starks, una delle coppie di giocatori USA più forti viste a Bologna.

Terminata la carriera giovanissimo, nel 1983 alla Pallacanestro Ferrara quando aveva solo 29 anni Jordan era da tempo assistito in una struttura socio-sanitaria a Indianapolis e le sue condizioni sono irrimediabilmente peggiorate negli ultimi giorni.

Nel 2022 il popolo della Fortitudo, attraverso l’iniziativa ‘Insieme per Charles’ dell’Associazione Il Fortitudino, si era sensibilmente mobilitato per aiutarlo, sostenendo una raccolta fondi a favore dello sfortunato Campione.

Una raccolta che, nonostante il tristissimo epilogo di oggi, proseguirà anche nei prossimi giorni, con l’intero ricavato che sarà devoluto alla famiglia di Charles per far fronte alle spese per le esequie.



Oggi, per la Fortitudo e per chi ha a cuore la sua storia, è un giorno molto triste. Addio, grande e indimenticabile Campione.