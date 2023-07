Serie A2, la Fortitudo Bologna prende forma: scelto il nuovo tecnico

Stefano Tedeschi, in rappresentanza della NewCo che assumerà il controllo gestionale ed operativo del Club Fortitudo Bologna comunica in una nota di stampa di aver raggiunto un accordo per affidare la guida della prima squadra della Fortitudo Flats Service ad Attilio Caja.

Attilio Caja, nato a Pavia il 20 maggio 1961, vanta una lunga e prolifica carriera nel campionato italiano, con più di 700 panchine in serie A.

Agli inizi nella sua città natale (1992-1994), fa seguito il quinquennio con la Virtus Roma (1994-1999), dove conquista sempre i playoff, si aggiudica (1996) il titolo di allenatore dell’anno e raggiunge le semifinali di Coppa Korac.

Ad una parentesi di una stagione a Pesaro (nella quale conquista i playoff e la semifinale di Coppa Italia), segue l’immediato ritorno nella Capitale, dove si aggiudica la Supercoppa, nell’anno 2000 e conquista l’accesso alla post season.

Successivamente, coach Caja approda all’Olimpia Milano, conquistando ancora una volta i playoff del campionato italiano e i quarti di finale di Eurocup, per poi trasferirsi nella stagione 2004/05 sulla panchina di Napoli e nell’annata successiva, su quella di Roseto, conquistando la salvezza.

Nell’ottobre 2007 torna sulla panchina dell’Olimpia Milano, raggiungendo la semifinale scudetto. A seguire (dal 2008 al 2012) le esperienze sulle panchine di Udine, Cremona (dove conquista una difficile salvezza), Rimini e nuovamente Cremona.

Nel febbraio 2015, subentra e chiude la stagione sulla panchina di Varese, conquistando la salvezza. Tornato per un anno alla Virtus Roma (2015/16), coach Caja si trasferisce nel dicembre 2016 a Varese (per un nuovo ‘back to back’), conquistando subito un’altra, difficile salvezza, che gli vale la riconferma la stagione seguente (2017/18), nella quale si aggiudica nuovamente il titolo di miglior allenatore della serie A.

Nella stagione 2018/19, sempre a Varese, raggiunge i playoff del campionato italiano e la semifinale della Fiba Europe Cup. Al termine del quadriennio in terra lombarda, coach Caja approda a Reggio Emilia (marzo 2021), con la quale ottiene la permanenza in serie A per poi raggiungere (stagione 2021/22) i quarti di finale playoff e la finalissima di Fiba Europe Cup.

Nell’ultima stagione sportiva (sempre in serie A), Caja approda a campionato iniziato a Scafati, vincendo il 50% delle partite giocate e guidando il Club campano fuori dalla zona retrocessione, prima di rassegnare le dimissioni (febbraio 2023) per motivi personali.

Nella carriera di Attilio Caja figurano anche due esperienze in azzurro, in entrambi i casi alla guida della Nazionale Sperimentale, conquistando l’argento nei Giochi del Mediterraneo del 1997 e ritornando, poi, in panchina, nel triennio 2013/15.

Le assolute garanzie di professionalità, carisma ed esperienza di Attilio Caja saranno da subito fondamentali per dare il via alla nuova stagione.