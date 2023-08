Fortitudo Bologna inarrestabile, supera la concorrenza e firma l'ingaggio della nuova ala

La Fortitudo Pallacanestro Bologna annuncia con una nota di stampa di aver raggiunto un accordo per conseguire le prestazioni sportive di Mark Ogden. Nato a San Diego (California) il 7 ottobre 1994, ala di 207 cm, Ogden si forma cestisticamente alla Steele Canyon High School, per poi mettersi in mostra al Grossmont College (2012/14), collezionando subito cifre di rilievo (14,9 punti e 10,2 rimbalzi di media).

Numeri e processo di crescita confermati anche nel biennio (2014/16) alla Dixie State University, dove si distingue non solo come realizzatore e rimbalzista ma anche come stoppatore. Nell’estate del 2016, Mark approda in Georgia (all’Olimpi Tbilisi), mantenendo una media di 17 punti e 10 rimbalzi nel biennio 2017/19.

Successivamente, Ogden torna negli USA per una stagione in G League (la Lega di sviluppo della NBA), con i College Park Skyhawks mentre, dall’annata successiva, si trasferisce nuovamente in Europa militando sempre nei rispettivi, massimi campionati.

Nel 2020/21 è impegnato in Germania (Wurzburg, 11,3 punti di media), a seguire un anno in Polonia, dove vince il campionato con la maglia dello Stal Ostrow, ad una media di 8,3 punti e 5,9 rimbalzi a partita, incrementando queste cifre a 11,4 punti e 6,5 rimbalzi nei playoff.

Nella stagione 2021/22, Mark gioca 7 partite in Israele (con la maglia dell’Hapoel Holon), prima di approdare in Romania, al CSM Oradea, dove colleziona 10,9 punti e 5,6 rimbalzi a partita.

Mentre, nell’ultima stagione agonistica, mantiene una media di 12,3 punti e 6,3 rimbalzi nelle 36 partite giocate in campionato (65% da 2 punti, 37% da 3 punti e 89% dalla lunetta), aggiungendo cifre di rilievo sia nella Coppa di Romania (18 punti e 7,4 rimbalzi di media), sia nelle 12 partite disputate in FIBA Europe Cup, con 12,7 punti, 6,4 rimbalzi e 1,9 assist di media, tirando con il 59% da 2 punti, con il 40% da 3 punti e con il 92% dalla lunetta).

Atletismo, velocità, polifunzionalità e grande voglia di mettersi in gioco con la maglia della Fortitudo Flats Service che, per siglare questo accordo. ha superato la concorrenza di Clubs della nostra serie A ed esteri: Benvenuto in Effe, Mark