Serie A2, ancora un colpo per la Fortitudo Bologna: firma il giovane azzurro

La Fortitudo Pallacanestro Bologna annuncia dal proprio sito ufficiale di aver raggiunto l’accordo per inserire nel roster 2023-2024 l’atleta Nicola Giordano. Nato a Venezia il 21 luglio 2003, playmaker di 186 cm, Giordano è cresciuto cestisticamente a Marghera, mettendosi da subito in mostra nel settore giovanile del Petrarca Padova e richiamando, così, l’attenzione della Stella Azzurra Roma.

Nel 2018/19, giocando in doppio tesseramento, Nicola ha vinto il campionato nazionale Under 16 e raggiunto, con la maglia di Roseto, i playoff in serie A2. Anche nella stagione successiva, Giordano si è messo in mostra sia con la Stella Azzurra, sia in A2 con Roseto, mettendo a segno 4.7 punti di media.



Nell’annata 2020/21, essendo già diventato un giocatore importante per la serie A2, Nicola ha conquistato sempre maggior spazio alla Stella Azzurra, siglando 7 punti e distribuendo 2 assist di media. A seguire, nell’annata 2021/22, ha giocato ad Orzinuovi, producendo 4.2 punti, 1.6 rimbalzi e 1.8 assist a partita nella prima fase, ma incrementando questi numeri nella fase ad ‘orologio’, segnando 11,7 punti di media nelle 4 partite disputate.

Infine, nell’ultima stagione agonistica e sempre in serie A2, Nicola ha vestito la maglia dell’OraSì Ravenna, collezionando 4,8 punti a partita ma, anche in questo caso, incrementando i numeri nella seconda fase del campionato, mettendo a segno 6,2 punti di media nelle 8 partite della Poule salvezza.

Intenso e importante, per Nicola, è il percorso sviluppato in questi anni con le squadre giovanili della nostra Nazionale.

Giordano, con la maglia azzurra, ha esordito con la selezione Under 15 nel 2018, facendo poi parte della spedizione Under 16 (da capitano) ai campionati Europei del 2019, chiusi conquistando la medaglia di bronzo a 6.6 punti segnati di media mentre, fino a pochi giorni fa, è stato impegnato in Grecia con il gruppo Under 20 ai campionati Europei, mantenendo una media di 4,2 punti e 1,6 assist a partita. Gioventù, energia, dinamismo e tanta voglia di crescere ancora