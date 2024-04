La Fortitudo perde a Trapani ma chiude al secondo posto: gli avversari e il tabellone Play Off

Si chiude con una sconfitta, l'ennesima della fase ad orologio, la quinta su dieci incontri la Regular Season della Fortitudo Bologna. Una Regular Season che l'ha vista lungamente in testa per poi cedere nella parte finale della prima fase.

Nonostante questo, però, i ragazzi di Coach Caja, complice la contemporanea sconfitta di Udine contro Cantù chiudono al secondo posto del Girone Rosso e vengono cosi inseriti nel Tabellone Oro.

Il primo match, in programma sabato 4 maggio è contro la Gruppo Mascio Treviglio. Se dovesse andare bene la Fortitudo dovrà vedersela con la vincente della sfida tra Sebastiani Rieti e Rivierabanca Rimini per poi giocarsi la Vita, sportivamente parlando, verosimilmente contro il Trapani Shark la favorita numero uno per la promozione in Serie A.

LA PARTITA

Parte bene, molto bene, la Fortitudo che al termine del primo quarto è avanti di +5, 14-19 il parziale. Vantaggio che nel secondo quarto viene parzialmente ridotto grazie ad un parziale di 24-22 per Trapani.

Si va al riposo sul 38-41 per la Effe.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga Trapani si assesta meglio sul parquet, inizia a macinare punti e per la Fortitudo sono dolori. Il terzo tempo si chiude sul 26-17 per i padroni di casa mentre il tabellone del Pala Shark al minuto 30 recita, Trapani 64, Bologna 58.

Nel quarto finale i padroni di casa, in totale controllo, allunga il distacco e chiudono il match con una netta vittoria, 81-69 il finale. E ora sotto con i Play Off

IL TABELLINO

Trapani Shark - Flats Service Fortitudo Bologna 81-69 (14-19, 24-22, 26-17, 17-11)



Trapani Shark: J.d. Notae 22 (7/10, 2/9), Pierpaolo Marini 13 (3/5, 1/4), Amar Alibegovic 11 (4/6, 1/3), Rei Pullazi 9 (0/0, 3/5), Stefano Gentile 7 (3/3, 0/1), Matteo Imbro 5 (0/1, 1/3), Fabio Mian 5 (1/1, 1/4), Chris Horton 4 (2/5, 0/0), Joseph yantchoue Mobio 3 (1/1, 0/1), Marco Mollura 2 (0/0, 0/0), Fabrizio Pugliatti 0 (0/0, 0/0), Veljko Dancetovic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 15 - Rimbalzi: 29 3 + 26 (Chris Horton 9) - Assist: 17 (Matteo Imbro 6)



Flats Service Fortitudo Bologna: Mark Ogden 15 (3/8, 1/4), Deshawn Freeman 13 (6/9, 0/0), Riccardo Bolpin 12 (3/5, 1/3), Pietro Aradori 10 (4/7, 0/4), Alberto Conti 9 (3/5, 1/2), Matteo Fantinelli 4 (1/6, 0/1), Alessandro Morgillo 4 (2/4, 0/0), Marco Giuri 2 (1/1, 0/2), Alessandro Panni 0 (0/0, 0/2), Luigi Sergio 0 (0/0, 0/1), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 18 - Rimbalzi: 37 8 + 29 (Deshawn Freeman 11) - Assist: 18 (Matteo Fantinelli 9)

IL TABELLONE PLAY OFF

TABELLONE ARGENTO

Trapani Shark (1^ girone Verde) - UCC Assigeco Piacenza (8^ girone Rosso)

Tezenis Verona (4^ girone Rosso) - Wegreenit Urania Milano (5^ girone Verde)

Real Sebastiani Rieti (3^ girone Verde) - RivieraBanca Basket Rimini (6^ girone Rosso)

Flats Service Fortitudo Bologna (2^ girone Rosso) - Gruppo Mascio Treviglio (7^ girone Verde)

LE DATE: Sabato 4, lunedì 6, giovedì 9, sabato 11, martedì 14 maggio