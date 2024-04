Grande prova della Fortitudo, liquidata la Reale Mutua Torino con un netto 78-59

Dopo una serie di battute a vuoto e di sconfitte decisamente inopinate, quattro solo nella fase ad orologio, la Fortitudo Bologna ritrova il passo e il gioco dei tempi migliori di questa stagione 2023-2024 e schiaccia, senza troppi riguardi, la terza forza del Girone Verde, la Reale Mutua Torino.

Al PalaDozza, come sempre gremito quando è di scena la Effe, finisce con un chiaro 78-59. Una vittoria larga sia in termini di punteggio che di gioco. Decisivo, come sempre, l'apporto di Odgen che piazza a referto 25 punti.

In doppia cifra anche Aradori e Freeman. Ora la Fortitudo con un turno da giocare ha due punti di vantaggio su Udine ma domenica prossima sarà attesa dalla difficilissima trasferta di Trapani. L'opera è quasi compiuta, centrare il secondo posto in griglia Play Off, ma manca lo sforzo finale.

LA PARTITA

Parte bene la Fortitudo che già al termine del primo quarto mette in chiaro che per Torino stasera non c'è nessuna possibilità di competere. Il tempo si chiude sul 20-14.

Nel secondo quarto Torino si mette meglio in campo ed impensierisce in più di un'occasione la Fortitudo. Ma verso la fine della frazione la Flats Service riprende il pallino del gioco e porta a casa anche il secondo quarto, 17-15 il parziale per un combinato disposto a fine primo tempo di 37-29.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la Fortitudo chiude definitivamente i giochi piazzando altri 4 punti di scarto, 23-19 il risultato del tempo mentre il tabellone del PalaDozza al minuto 30 recita Bologna 60, Torino 48.

Il quarto finale serve solo a cesellare il punteggio ma stasera la Fortitudo davvero non regala nulla. Il quarto termina 18-11 per un risultato finale di 78-59. E per l'ultima sera prima dei Play Off il pubblico del Madison di Piazza Azzarita si regala una bella festa.

IL TABELLINO

Flats Service Fortitudo Bologna - Reale Mutua Torino 78-59 (20-14, 17-15, 23-19, 18-11)



Flats Service Fortitudo Bologna: Mark Ogden 25 (7/13, 3/7), Pietro Aradori 16 (5/10, 2/7), Deshawn Freeman 15 (7/9, 0/0), Alessandro Morgillo 6 (3/3, 0/0), Matteo Fantinelli 4 (2/5, 0/1), Alberto Conti 4 (2/2, 0/4), Alessandro Panni 3 (0/0, 1/5), Luigi Sergio 3 (0/0, 1/2), Riccardo Bolpin 2 (1/1, 0/0), Marco Giuri 0 (0/1, 0/1), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Bonfiglioli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 3 / 5 - Rimbalzi: 41 15 + 26 (Deshawn Freeman 11) - Assist: 22 (Matteo Fantinelli 10)



Reale Mutua Torino: Federico Poser 12 (5/6, 0/0), Niccolo De vico 10 (2/5, 1/5), Donte Thomas 10 (4/6, 0/3), Luca Vencato 9 (2/4, 1/4), Marco Cusin 6 (3/5, 0/1), Simone Pepe 5 (1/2, 1/3), Keondre Kennedy 4 (2/4, 0/3), Matteo Ghirlanda 3 (1/1, 0/1), Matteo Schina 0 (0/1, 0/2), Mauro davide Marrale 0 (0/0, 0/0), Gianluca Fea 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 18 - Rimbalzi: 30 9 + 21 (Niccolo De vico 7) - Assist: 12 (Luca Vencato 6)