Semifinale Playoff, Fortitudo-Sebastiani Rieti: le date, gli orari e i biglietti

La Fortitudo Pallacanestro Bologna comunica in una nota di stampa che martedì 14 maggio (alle ore 10:00) prenderà il via la prevendita dei biglietti per gara 1 e gara 2 della semifinale Playoff tra Fortitudo Flats Service e Real Sebastiani Rieti.

Le prime due sfide della serie saranno in programma al PalaDozza nelle giornate di domenica 19 maggio (gara 1, ore 18:00) e martedì 21 maggio (gara 2, ore 20:30).

La prevendita (sia per la prelazione abbonati, sia per la libera vendita) sarà attiva sia al Fortitudo Store di via Riva Reno 4H, sia online sul circuito Vivaticket.

La fase di prelazione abbonati durerà da martedì 14 maggio a venerdì 17 maggio compresi. Durante questa fase, potranno essere liberamente acquistati anche biglietti sui posti esenti da prelazione abbonati.

Da sabato 18 maggio, i posti non rinnovati in prelazione saranno considerati disponibili per la libera vendita.

PRELAZIONE ABBONATI AL FORTITUDO STORE:

Occorrerà presentarsi muniti del proprio abbonamento. Sarà possibile esercitare la prelazione anche per altri abbonati, presentandosi con la medesima documentazione, in originale, di tutti coloro per i quali la prelazione verrà esercitata.

Gli orari di apertura dello Store sono i seguenti: Dal martedì al sabato, ore 10:00-13:00 e ore 15.30-19:00.

PRELAZIONE ABBONATI ONLINE SUL CIRCUITO VIVATICKET:

Occorrerà accedere al sito Vivaticket Inserire il codice TLITE (LETTERE COMPRESE) stampato sul retro della tessera di abbonamento (il codice si trova dopo la scritta ‘rinnovo abbonamento’).

Successivamente, sarà inviata da Vivaticket una mail di conferma con i biglietti, che potranno essere scaricati e stampati.

LIBERA VENDITA:

Fin da martedì 14 maggio, potranno essere liberamente acquistati biglietti sui posti esenti da prelazione abbonati. Da sabato 18 maggio, invece, sarà attiva la libera vendita sugli eventuali posti rimasti ancora liberi. Tutte le informazioni e i prezzi sono disponibili sul sito ufficiale della Fortitudo Bologna.

IL CALENDARIO DELLA SERIE DI SEMIFINALE