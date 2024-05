Serie A2, stagione dei record per il pubblico della Fortitudo

La Lega Nazionale Pallacanestro comunica l'affluenza complessiva al termine della stagione regolare del campionato di Serie A2 Old Wild West 2023-2024.

Sulla base dei dati SIAE forniti dalle 24 Società partecipanti, riferiti esclusivamente agli spettatori paganti.

STAGIONE REGOLARE

Nelle 384 gare disputate nell’ambito della stagione regolare, sono affluiti nei palasport 720.218 spettatori, per una media-gara di 1.875. Lo scorso anno erano stati (in 413 gare) 582.914, con una media-gara di 1.411. Equivale a dire che la media del pubblico presente negli impianti è salita del +33%. Mentre è pari al 42% il numero delle squadre che hanno avuto affluenza superiore a quella media del campionato. Nota: al termine dei playoff 2023, il dato finale di pubblico dell’intera stagione è stato di 726.391. Equivale a dire che sarà ampiamente battuto già al termine di Gara1 dei quarti.

IL RECORD

Il dato record in stagione regolare si è registrato in occasione di Flats Service Fortitudo Bologna-Old Wild West Udine (6/1/2024, girone di ritorno), sia per i 5.545 spettatori, che per l’incasso pari a 95.396€.

FASE AD OROLOGIO

Nelle 120 gare disputate, sono affluiti nei palasport 228.362 spettatori, per una media-gara di 1.903. Andando quindi ad aumentare la media spettatori complessiva di un ulteriore +3%.

Complessivamente, nella seconda fase i Club hanno incassato una cifra vicina ai 2 milioni di euro (1.952.511€). Il miglior dato di affluenza della seconda fase spetta a Verona, che nell’orologio ha visto il suo pubblico salire alla quota di 3.090, rispetto ai 2.552 della prima fase.

Gli altri incrementi significativi si sono registrati a Trapani (da 2.911 a 3.373), Cividale (da 2.208 a 2.526), Forlì (da 2.955 a 3.234) e Rimini (da 2.851 a 2.958).

LE ECCELLENZE

I numeri confermano l’assenza di rivali per il dominio della Fortitudo Bologna, che vanta tutti i 4 primati oggetto della valutazione: spettatori complessivi (81.600), media spettatori per gara (5.100), incasso globale (1.330.378€) ed incasso-medio (83.149€). Nella Top 5 per media-spettatori al termine delle 32 giornate seguono Trieste (3.279), Trapani (3.056), Forlì (3.042), Cantù (2.963). A completare le migliori dieci seguono Udine (2.949), Rimini (2.885), Verona (2.720), Cividale (2.308) e Vigevano che al termine dell’orologio ha valicato quota 2000 (2.004).

PERCENTUALE DI RIEMPIMENTO

Il Club che riempie più posti del suo palasport è la Fortitudo Bologna, al 94% della capienza ufficiale del PalaDozza. Seguono Rimini (92%), Trapani (90%), Udine (87%) e Cividale (83%).

INCASSI

Dietro la Fortitudo Bologna, gli incassi medi modificano un po’ il ranking delle presenze. Al secondo posto resta Trieste (47.596€), terza è Rimini (33.571€), quindi Forlì (28.833€), Trapani (27.009€) e Udine (22.690€). Sfiorano i 20.000€ di incasso anche Cantù (19.590€), Verona (19.337) e Vigevano (19.211€). Gli incassi generati complessivamente della Serie A2 al termine della stagione regolare sono stati pari a 6.511.011€. Lo scorso anno, allo stesso punto della stagione, erano stati di 4.671.767€.



AFFLUENZE E RECORD ASSOLUTO

Dieci delle sedici gare interne disputate dalla Fortitudo Bologna rappresentano i primi 10 dati di affluenza della stagione, compresi tra i 5.104 ospitando Milano (orologio) ed i 5.545 contro Udine, record stagionale. Gli altri dati attorno a quota 5.000 appartengono a Pallacanestro Trieste-Old Wild West Udine (4.991) e Tezenis Verona-Flats Service Bologna (4.899).

La barriera dei 3000 spettatori è stata superata in ben 67 occasioni, merito di Fortitudo Bologna (16 volte), Trieste (11), Forlì (10), Trapani (9), Cantù (7), Rimini (5), Udine (4), Verona (3), Milano e Vigevano (1). Il record assoluto per la Serie A2, sia di spettatori che di incasso, resta quello registrato il 6 gennaio 2017, per il derby di Bologna tra Virtus e Fortitudo, giocato alla Unipol Arena davanti a 9.291 spettatori, per un incasso di 262.046€.