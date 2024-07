La nuova Fortitudo di Cagnardi parte della Supercoppa: date, avversario, sede e orari

La Lega Nazionale Pallacanestro ha comunicato che il 21 e 22 settembre prossimi sarà la città di Livorno ad ospitare la Final Four di Supercoppa LNP 2024 Old Wild West.

Tra le protagoniste la nuova Fortitudo Bologna di Coach Cagnardi e per la Serie B la Pielle Livorno, quale detentrice del trofeo conquistato a Montecatini nel settembre 2023; ed in una stagione nella quale la città labronica torna ad essere rappresentata anche in Serie A2, con la Libertas.



L’interesse e la disponibilità ad ospitare la Final Four mostrata dall’Amministrazione Comunale, con in testa il sindaco Luca Salvetti, hanno fatto identificare in Livorno la sede ideale per la disputa dell’evento.

E dove nell’annata appena conclusa sono stati registrati, in occasione dei derby, i record stagionali di affluenza ed incasso per i tornei LNP.

La Final Four sarà ospitata dal Modigliani Forum (8.033 posti) e vedrà sfidarsi in campo le migliori squadre della stagione LNP 2023/2024, in base ai criteri di qualificazione stabiliti dalla nuova formula della competizione.



Oltre alle gare, saranno organizzati diversi eventi collaterali, ad arricchire l’offerta del primo appuntamento ufficiale della stagione LNP 2024/2025.



LE SQUADRE QUALIFICATE

Partecipano alla Final Four per la Serie A2:

Pallacanestro Forlì 2.015: detentrice Coppa Italia 2024;

OrziBasket Orzinuovi: finalista Supercoppa 2024 (in sostituzione di Trapani Shark, promossa in Serie A);

Fortitudo Bologna: finalista playoff;

Pallacanestro Cantù: finalista playoff.



Partecipano alla Final Four per la Serie B Nazionale:

Herons Montecatini: vincitrice Coppa Italia 2024;

Pielle Livorno: vincitrice Supercoppa 2024;

Pallacanestro Roseto: finalista playoff;

Pallacanestro Ruvo di Puglia: semifinalista playoff (migliore classifica, in sostituzione di Herons Montecatini, già qualificata).

LE SEMIFINALI (sabato 21 settembre)



Serie A2

Pallacanestro Cantù-Orzibasket Orzinuovi

Fortitudo Bologna-Pallacanestro Forlì



Serie B Nazionale

Herons Montecatini-Pallacanestro Roseto

Pielle Livorno-Pallacanestro Ruvo di Puglia

Ordine delle gare ed orari saranno comunicati successivamente. Finali domenica 22 settembre.