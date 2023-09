Logimantic Group Ozzano ospita la Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 per una serata "da Serie A"

Una serata “da Serie A” per avvicinare l’esordio in campionato e presentare alla Piazza, ai tifosi, ai partner ed agli appassionati, le nuove divise ufficiali 2023/24. E’ con questi presupposti che nasce l’evento – in programma per Mercoledi 27 Settembre al “Pala Arti Grafiche Reggiani” con “palladue” alle ore 18 – che vedrà la Logimantic Group Ozzano ospitare la Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 di coach Attilio Caja.

Un ultimo, e suggestivo, test pre campionato all’interno del quale saranno svelate le divise ufficiali 2023/24 oggetto di un restyling stimolato dalla vicinanza e dalla partnership rafforzata conLogimatic.

I Flying, eccezionalmente, cambieranno “pelle” in corso di gara: i primi infatti due quarti saranno disputati con la 1^ divisa ufficiale, mentre il secondo tempo vedrà capitan Riccardo Cortese e compagni calcare il parquet con la 2^ divisa. Una festa, aperta a tutti, per concludere un’estate caratterizzata da un nuovo progetto tecnico ed avvicinare contestualmente l’avvio del campionato con un grande abbraccio collettivo a staff e squadra.

L’ingresso all’impianto per assistere al match sarà gratuito per i possessori della Fidelity card. Per tutti gli altri appassionati l’ingresso sarà (biglietto unico) 10€: in alternativa sarà possibile sottoscrivere la propria Fidelity Card sul momento, accedendo gratuitamente alla manifestazione.

Si ricorda come la capienza massima sia calcolata in 1000 unità: terminati i posti assegnati non sarà più possibile accedere all’impianto.