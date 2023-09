La Logimatic Ozzano presenta le divise da gara, Zaccari (Logimatic): "Emozione unica"

In occasione dello scrimmage di lusso contro la Fortitudo, i New Flying Balls hanno presentato le divise da gare home/away per la stagione 2023-2024. I ragazzi di coach Giuliani hanno giocato i due quarti iniziali con la “prima” – bianca a bande rosse – mentre il secondo tempo con la rossa a bande bianche. Entrambe sono caratterizzate dalla rappresentazione di sistemi integrati di automazione custom nell’ambito della meccatronica e delle macchine automatiche in fornitura completa. Il club del presidente Cuzzani si prefigge l’imperativo di rispettare la propria storia, sottolineando il cambio di categoria e lo sforzo delle imprese del territorio, attraverso il quale tutto quello che si sta compiendo è reso possibile.

Andrea Zaccari (Logimatic Group): «Sono un tifoso di basket da sempre: a 12 anni ho assistito alla prima partita, quando mio padre mi ha portato al Palazzo dello Sport a vedere la Fortitudo. Questo sport, quindi, è da sempre una grande passione e mi è sembrato naturale investire in una squadra, come i New Flying Balls, che ha dimostrato grande determinazione e passione. Questo insieme di fattori mi ha portato a scommettere su Ozzano con Logimatic Group, un'azienda fortemente radicata nel territorio, così come i figli dei nostri dipendenti ozzanesi, facenti parte dei progetti dedicati ai giovani che il Club biancorosso promuove. Un’unione, quella tra Società e territorio, raffigurata nelle divise della stagione 2023-2024, dato che gli elementi grafici richiamano proprio i know-how di Logimatic Group. Siamo pronti a tifare e dare tutto il nostro supporto ai NFB in questa nuova stagione, sicuri che sarà un anno pieno di nuove sfide e soddisfazioni».

Paolo Cuzzani (Presidente New Flying Balls): «La Fortitudo era la “nostra” squadra, mentre Ozzano è diventato il nostro amore e oggi siamo stati qui a festeggiare assieme. Ricordando tutte le sfide di questi anni non possiamo che ritenerci soddisfatti, perché il territorio ci conosce. Ringrazio lo sponsor Logimatic che ci accompagna in questa avventura, i giocatori, le istituzioni che sono venute a vedere la partita e, soprattutto, i tifosi, sicuro che ci accompagneranno per tutta la stagione. Come dagli anni ’70 a questa parte».