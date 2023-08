I Flying in ritiro a Monghidoro: dal 22 al 25 Agosto staff e squadra al lavoro in Appennino

La Logimatic Ozzano ha scelto di intensificare le operazioni di avvicinamento al campionato di Serie B Nazionale 2023/24, optando per un periodo di ritiro, presso la sede designata di Monghidoro (22-25 Agosto). L'occasione, ritenuta ideale, per intensificare le sedute di lavoro quotidiane potendo contare su strutture ammodernate nel recente 2021, in un contesto climatico ideale per aumentare i carichi di lavoro, ottenendo il massimo della risposta e della performance fisica. Per il basket giocato, invece, i biancorossi saranno impegnati sul parquet del palazzetto dello Sport di Loiano, Comune limitrofo sempre in appennino.

Una scelta, quella di optare per Monghidoro quale sede del ritiro estivo, realizzata dal Direttore Alessandro Pasi in piena sintonia con la Società – che ha voluto mettere a disposizione dello staff uno strumento strategicamente utile ad accelerare l'amalgama di un roster, ringiovanito e rinnovato.

“Monghidoro è entusiasta di poter ospitare i New Flying Balls per questa importante tappa di avvicinamento al campionato – commenta il Sindaco Barbara Panzacchi – Sin dal primo contatto con il Direttore Pasi abbiamo trovato l'intesa e, dal canto nostro, colto l'opportunità, attraverso l'arrivo dei ragazzi di coach Giuliani, di mettere a disposizione le nostre strutture sportive riqualificate nel 2021. Si tratta per noi di una preziosa occasione per dare impulso alla nostra capacità ricettiva”.

Un'occasione che la Società intende proporre ed aprire anche ai tifosi biancorossi che non intendano aspettare l'avvio della stagione per andare alla scoperta dei nuovi Flying:

“Monghidoro – prosegue il Sindaco Panzacchi – vuole cogliere l'occasione della permanenza della Logimatic Ozzano per un ulteriore rilancio del progetto legato alla promozione territoriale anche attraverso il turismo sportivo. Per i tifosi e per gli appassionati il nostro comune ha in serbo numerose sorprese: culinarie e legate al relax. Abbiamo incantevoli itinerari ideali per il trekking. Per la sera abbiamo in calendario eventi proprio in concomitanza alle date nelle quali i Flying saranno nostri ospiti. Infine, ma assolutamente non in ultimo, non vediamo l'ora di poter proporre le nostre numerose specialità culinarie di qualità dell'appennino bolognese".

I New Flying Balls scelgono il territorio – Monghidoro, uno dei Comuni con le altitudini più alte del territorio della Provincia di Bologna, fa parte dell'Unione dei Comuni Savena-Idice - per una delle tappe più importanti nel consolidamento del gruppo scelto per affrontare il prossimo campionato di Serie B".

Un'esperienza volutamente aperta a tifosi ed appassionati, che potranno seguire gli allenamenti, realizzati a “porte aperte”.