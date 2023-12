Serie B: Un'eroica Logimatic non riesce nell'impresa di fermare la capolista Ruvo

Non riesce l’impresa ai New Flying Balls in casa della Tecnoswitch Ruvo di Puglia, venendo sconfitti sia dalla capolista (92-79), sia dalle indisponibilità che ha colpito molti dei baincorossi. Al PalaColombo, infatti, non si presentano capitan Cortese, Bechi, Pavani e Zambianchi; in panchina, in onor di firma, Piazza e Ly-Lee. Coach Conti per uno starting five composto da Abega in tacca bassa, con Bastone, Balducci, Terzi e Martini.

Il primo quarto è tutto cuore – e organizzazione – da parte dei biancorossi, che subiscono un 4-0 nei primissimi istanti, ma sono caparbi a reagire con un contro parziale di 6-0. Si apre, quindi, una faida punto a punto che si protrae fino al massimo vantaggio pugliese di +5 (15-10), recuperato da cinque punti consecutivi di Bastone, il miglior realizzatore dei primi 10’ con nove realizzazioni. Dall’altra parte, troppo spazio dall’arco a una formazione che ringrazia spesso: 5/11 con Leggio (2/3 personale) che sale in cattedra, ma la Tecnoswitch – al suono della prima sirena – è solo +2 (23-21).

È rincorsa anche nel secondo periodo, è grande Ozzano anche nel secondo periodo: Ruvo di Puglia scappa sul 28-21, i biancorossi recuperano fino a obbligare coach Campanella a chiamare un time-out dopo aver subito il secondo, pesante, parziale di 7-0. Traini riporta avanti i suoi, Balducci pareggia e dà il via nuovamente a una lotta punto a punto: i New Flying Balls confermano le medie migliorabili dalla distanza, ma all’interno dell’arco sono quasi perfetti (13/19), mentre i padroni di casa continuano a preferire a indovinare il canestro dai 6.75 metri. La Tecnoswitch si riporta ancora sul +6 (38-32) con l’ennesima tripla, Bastone accorcia ripagando con la stessa moneta e fa lo stesso Leggio: proprio loro due siglano, rispettivamente, 14 punti dopo 20’. Addirittura, Martini manda sul +1 Ozzano (42-41), Jackson la rispedisce sul -2 a un giro di lancette dall’intervallo lungo. Senza Bastone, uscito per un movimento scomposto del ginocchio, i ragazzi di Conti chiudono in gloria, rimanendo a una sola distanza (46-45).

Parte molto forte, però, Ruvo nel terzo quarto, tentando di “ammazzare” la gara: 57-48 significa il massimo vantaggio casalingo, con parziali e contro parziali che iniziano a pesare ad Ozzano. Coach Conti si gioca anche la carta Zanasi per far rifiatare i suoi “fedelissimi”, e chiamando time-out sul -14 (72-58) quando manca 1’22” all’inizio dell’ultimo quarto. La Tecnoswitch è implacabile da tre (14/29) e ai liberi (10/10), in casa Ozzano inizia a non basta il 16/28 all’interno dell’arco.

Balducci, con due triple che aprono l’ultimo parziale, dà segni di vita biancorossa: -8 (74-66), che si trasforma in -7 grazie al terzo tiro dai 6.75 metri sempre del numero 17, che nel frattempo sale a 24 punti. Come già successo molteplici volte durante la sfida, Ruvo allunga e Ozzano accorcia: a 3’ dallo scadere è -10 (86-76) con il canestro di Mancini, Galmarini e Jackson però chiudono anticipatamente la sfida (90-78).

Tecnoswitch Ruvo di Puglia - Logimatic Group Ozzano 92-79 (23-21, 23-24, 26-13, 20-21)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Darryl joshua Jackson 24 (2/5, 5/13), Gianmarco Leggio 16 (1/3, 4/7), Andrea Traini 15 (1/2, 2/3), Lorenzo Galmarini 11 (4/6, 0/0), Luca Toniato 8 (4/5, 0/4), Mario jose Ghersetti 8 (1/3, 2/4), Giacomo Eliantonio 7 (2/2, 1/1), Manuel Diomede 3 (0/0, 1/2), Roberto Ricci 0 (0/0, 0/0), Marco Contento 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 17 - Rimbalzi: 31 8 + 23 (Lorenzo Galmarini 12) - Assist: 14 (Andrea Traini 5)

Logimatic Group Ozzano: Carlo Balducci 24 (5/8, 4/11), Nicola Bastone 17 (4/9, 2/3), Giulio Martini 14 (7/10, 0/0), Joel Myers 9 (0/0, 3/8), Lionel Abega 5 (2/7, 0/3), Federico Terzi 5 (1/1, 1/1), Gianni Mancini 5 (1/2, 1/1), Alessandro Zanasi 0 (0/1, 0/1), Keller cedric Ly-lee 0 (0/0, 0/0), Alessandro Piazza 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 8 - Rimbalzi: 32 12 + 20 (Giulio Martini 9) - Assist: 14 (Joel Myers 4)