Logimatic Ozzano: Completato lo staff medico

La Logimatic, nel perfetto spirito di rinnovamento varato a partire dalla stagione 2023/24, ha scelto di investire sullle conoscenze e sull'esperienza professionale di abili operatori sanitari, al servizio dello sport e degli atleti.

Si è scelto di tutelare lo straordinario capitale umano e tecnico, messo a disposizione dell'area tecnica, offrendo il meglio dell'ars medica in ambito preventivo, diagnostico e terapeutico, nel massimo rispetto della integrità psico fisica da salvaguardare come pazienti, prima ancora che come eccellenti sportivi.

Tale patrimonio sarà preservato attraverso la rapidità diagnostica e nel pronto intervento terapeutico, grazie ad una rete esterna di professionisti capitanato dal dottor Roberto D'Ovidio. Gia medico dello sport e già Dottore di società prestigiose nel mondo della pallacanestro - come la Mensana Siena e Virtus Bologna - e nel mondo del calcio vissuto in prima linea negli staff medici di Bologna, Parma, Sassuolo e, nell’ultima stagione sportiva, nello Spezia.

Il dottor D'Ovidio in qualità Medico Sociale, sarà affiancato dal dottor Giorgio Rotundo, ortopedico traumatologo e dalla dottoressa Grazia Guiducci, medico funzionale- nutrizionista. In stretta collaborazione con lo staff medico, saranno coinvolti altri due professionisti di spicco: Stefano Roversi (massaggiatore) e Federica Trancanelli in qualità di preparatore atletico, già annunciarti nei giorni scorsi.