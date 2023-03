EuroLeague, la Virtus sprofonda a Tel Aviv

Trentunesima giornata di Eurolega per la Virtus Segafredo che è ospite, in Eurolega, del Maccabi Tel Aviv.

Avvio a marce alte del match con il Maccabi che parte subito forte siglando un 8-0 di parziale a firma di Colson che segna 6 punti consecutivi. Per i bianconeri è Ojeleye ad essere l’unico pericolo concreto con 7 punti, gli unici segnati dalla Segafredo: Tel Aviv continua a trovare grande continuità dall’arco alternando i tiratori e costringendo Scariolo al time out sul 15-4. I ritmi forsennati favoriscono Tel Aviv che allunga sul 21-12 nonostante la Virtus riesca a ridurre parzialmente la forbice. Il Maccabi in questo primo parziale riesce a mettere in campo una difesa arcigna che concede pochissimo all’attacco felsineo, chiudendo la prima frazione sul punteggio di 28-13. Secondo quarto inaugurato da un reverse di Mannion a cui risponde subito Brown dall’altra parte. Botta e risposta da parte delle due compagini che non danno la possibilità alla diretta avversaria di rifiatare: ad emergere è la Segafredo che riesce a riportarsi a -9 sul 38-29. Sanguinose alcune palle perse per la Segafredo che allunga sul 49-31, costringendo coach Scariolo a chiamare time out. La Virtus non riesce ad arginare il Maccabi, capace di mantenere i ritmi altissimi, che aggiunge anche una fisicità che mette in seria difficoltà la squadra bianconera: allungo sul 62-33, punteggio con cui si chiude la prime metà di partita.

Nella ripresa è il Maccabi a ripartire forte trovando diverse soluzioni dall’arco, arrivando presto sul punteggio di 79-45. La Segafredo riesce a firmare un parziale di 9-0, ma rimane ancora ampio il divario. I ritmi di questa ripresa calano rispetto alla prima metà dove Tel Aviv è riuscita a mettere in campo una prestazione che ha visto pochi passaggi a vuoto trascinata dalle sue punte di diamante. Una Segafredo, che attacca con più decisione, trova la volontà di assottigliare il gap ma negli ultimi minuti il Maccabi aumenta ulteriormente il divario chiudendo il terzo parziale sul punteggio di 87-53. Nell’ultimo parziale la partita serve solo al Maccabi per ritoccare le statistiche trascinato da Hilliard e Manco, tanto da scollinare la tripla cifra di canestri realizzati ed imporsi con il risultato finale di 111-80 (virtus.it).

Maccabi-Virtus, il tabellino

Maccabi Playtika Tel Aviv vs Virtus Segafredo Bologna: 111 – 80 (1Q 28 – 13 ; 2Q 62 – 33; 3Q 87 – 53)

Maccabi Playtika Tel Aviv: Brown 14, Baldwin 14, Martin 10, Menco 3, Sorkin 13, Dibartolomeo 2, Hilliard 16, Coahen 9, Braimoh 5, Nebo 12, Ziv 2, Colson 11

All: Kattash

Virtus Segafredo Bologna: Mannion 7, Belinelli 8, Bako 6, Jaiteh 2, Lundberg 5, Shengelia 5, Hackett 7, Mickey 7, Camara, Weems 4, Ojeleye 16, Abass 13

All: Scariolo

Arbitri: ILIJA BELOSEVIC, EMILIO PEREZ, MAXIME BOUBERT