Colpo della Virtus Imola: Juozas Balciunas è un nuovo giocatore giallonero

Torna a sventolare la bandiera lituana al PalaRuggi: la Virtus Imola festeggia la firma dell’accordo con Juozas Balciunas, play/guardia che cercherà di ricalcare le gesta del suo connazionale Domantas Seskus che su questo parquet fece impazzire i tifosi gialloneri nella stagione della promozione storica in serie B.

Classe 1994, 188 centimetri, originario di Siauliai in Lituania, Juozas Balciunas ha già giocato in Italia: nei 3 campionati di serie C Gold disputati, ha mantenuto una media di 21 punti a partita, passando dai 26 di Salerno (52 punti a referto in sole 2 presenze nel 2019/20, prima di passare al Jait in A2 francese) ai 21,1 e 20,5 di Spezia (nel biennio 2021-23) dove, invece, giocò a pieno ritmo entrambe le stagioni.

Dopo aver sviluppato la passione e la tecnica cestistica nel proprio Paese, Balciunas ha iniziato presto a viaggiare per il mondo, laureandosi, tra l’altro, negli Stati Uniti al Thrinity Christian College dell’Illinois. Dopo un biennio di buon livello nella NCAA, tornò in Lituania in serie A2 al Telsiu Telsai e al Jovanos Jovana, con una apparizione in serie A1 al Kedainiu Nevezis, prima delle esperienze italiane.

Cestista di gran talento che viaggia in carriera ben oltre al 40% da 3 punti e attorno al 95% ai liberi, mantenendo visione di gioco e colpi in grado di “spezzare” il match grazie, soprattutto, al tiro chirurgico dall’arco. Chiaramente alla prima esperienza in serie B nazionale, dovrà innanzitutto, “tarare” il suo talento con il livello della categoria, quindi entrare in sintonia con il resto del gruppo giallonero.

Juozas Balciunas, benvenuto alla Virtus Imola! Cosa ti ha convinto ad accettare la proposta della Società?

“Grazie per le belle parole. La decisione non è stata difficile. Avevo già degli amici che conoscevano e mi parlavano di Imola (Seskus è uno dei miei migliori amici) e avevano grandi cose da dire sulla città e sulla Società. E alla fine, il mio obiettivo era giocare a un livello più alto, quindi, una volta che ho visto gli incredibili tifosi e visto che Imola gioca ad alto livello, la mia decisione è stata facile da prendere”.

Hai già sviluppato tante esperienze sia in Lituania che negli Stati Uniti, oltre che a Spezia: quali sono i tuoi ricordi più importanti della tua carriera?

“Un ricordo che spicca maggiormente è stato ottenere la promozione con lo Spezia la scorsa stagione. Ma la parte migliore di questo gioco è incontrare nuove persone e costruire relazioni per la vita”.

Le tue caratteristiche sono il tiro da 3 punti e la gestione del gi oco. Altre?

“Queste sono alcune delle mie doti migliori, ma mi piace anche la pressione nel migliorare me stesso e coloro che mi circondano, costruire fiducia nei miei compagni di squadra. Son cose che potrebbero non mostrarsi nelle statistiche, ma si vedranno nella psicologia della squadra”.

Quali sono i tuoi principali obiettivi in stagione?

“In ogni squadra in cui gioco l’obiettivo è lo stesso: essere CAMPIONI. E trovare un modo durante la stagione per raggiungere questo obiettivo”.

Un saluto ai tifosi della Virtus Imola?

“Alcune persone e fan mi hanno contattato con messaggi di benvenuto. Con tutto il cuore vi dico GRAZIE!!! Non vedo l’ora di indossare la divisa e rappresentare questa squadra e questa città, per rappresentare voi, i tifosi. Sono entusiasta di vedervi al PalaRuggi e anche in giro per la città”.