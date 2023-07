Nuovo arrivo in casa New Flying Balls: Lionel Abega è un nuovo giovatore della Logimatic Group Ozzano

New Flying Balls è entusiasta di annunciare di essersi assicurata le prestazioni sportive del giovane atleta Lionel Abega per la stagione sportiva 2023/24.

Talentuosa guardia di origini camerunense classe 2004, Abega arriva ad Ozzano con la formula del prestito dall’Olimpia Milano; lo scorso anno ha indossato la canotta dell’Omnia Pavia (Serie B Girone A).

Giunto in Italia nel 2016 grazie ad una borsa di studio, con la società HSC Roma disputa campionati giovanili d’eccellenza Under 15, 16 e 18 completando la formazione cestistica italiana, e rivelandosi uno dei prospetti 2004 più talentuosi d’Italia. Con la società romana nel 2017/18 partecipa alle finali nazionali Under 15 (14,9 punti di media), e nell’annata successiva raddoppia, arrivando alle finali sia con l’Under 15 (22,6 punti per partita) sia Under 16 (18,7 di media). Nel campionato 2019/20 disputa il campionato Under 18 d’eccellenza (18,8 punti di media) ed esordisce nel mondo “senior” nella C Gold laziale con la Petriana Roma.

Nell’estate del 2020 Lionel viene messo sotto contratto dall’Olimpia Milano, e dopo una stagione di C Silver (17,7 punti di media) viene dato in prestito alla società Urania Milano, con la quale disputa i campionati giovanili d’eccellenza Under 19 ed esordisce in Serie A2, ritagliandosi spazio in diverse occasioni, nonostante la sua giovanissima età (spiccano i match contro Latina e Chieti dove Lionel è andato in doppia cifra) Nell’ultima stagione appena conclusa, Abega disputa il campionato l’Under 19 d’eccellenza con la canotta delll’Olimpia Milano e fa il suo debutto in Serie B a Pavia, sempre con la formula del prestito, dove chiude l’annata con 10,2 punti di media accompagnati da quasi 4 rimbalzi in oltre 21 minuti di utilizzo.

“In questa torrida estate vogliamo riservare un sentito ringraziamento al nostro partner Centro didattico Matemagia per aver favorito l'innesto nel roster Flying 2023/24 di un elemento importante come Lionel Abega” – afferma Stefano Giannasi, A.D. della Società New Flying Balls. “Durante la sua esperienza bolognese, Lionel accederà al percorso di laurea in Scienze Motorie – racconta Giannasi - e sarà accompagnato nel percorso di studi dai docenti e dallo staff del centro didattico Matemagia.”

“Per il nuovo corso dei New Flying Balls, alla base del quale vi è la maturazione di giovani cestisti ad alto potenziale, consentire la crescita accademica e la realizzazione scolastica degli atleti - che, non dimentichiamolo, spesso sono anche studenti - non solo è imprescindibile ma motivo di vanto.”

Ecco invece le prime parole del nuovo Under ozzanese: “Sono molto contento di far parte della Società, ringrazio lo Staff per la fiducia e per l’opportunità; mi aspetto una grande avventura e una nuova esperienza di crescita. Sono pronto e non vedo l’ora di inizare!”