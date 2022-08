Basket, Bologna Basket 2016 al via, presentata la nuova squadra

È tutto pronto per la nuova stagione del Bologna Basket 2016. Al primo raduno svoltosi lunedì pomeriggio al Palasavena molte facce conosciute, ma anche tanti volti nuovi per il team di C Gold, protagonista del mercato estivo delle minors.

Il BB2016 si presenta infatti con una rosa di giocatori competitiva, esperta e con esperienze vincenti in quarta serie, nonostante l'età media bassa (sotto i 24 anni), così come giovane è lo staff tecnico e la struttura dirigenziale. L’obiettivo per il 2022/23 è dunque quello di disputare un campionato di alto livello, con l'ambizione di vincere il torneo, anche se la concorrenza appare come sempre particolarmente forte e agguerrita.

Alla presentazione il presidente della società, Rossano Guerri, nel dare il benvenuto a vecchi e nuovi protagonisti, ha rimarcato come il BB2016 cercherà di praticare: “Un basket veloce e divertente, con tanta pressione difensiva e fisicità. Vogliamo meritarci sul campo il passaggio alla serie superiore, anche se questo significa che i nostri competitor contro di noi raddoppieranno gli sforzi e si impegneranno al massimo. Dobbiamo di conseguenza allenarci seriamente, non sottovalutare nessun avversario e farci trovare pronti ad ogni partita”.

Il roster a disposizione del rinnovato coach Giovanni Lunghini si presenta con sei conferme - Eugenio Beretta, Luca Fontecchio, Andrea Graziani, Lorenzo Guerri, Edward Oyeh e Matteo Tripodi – e cinque nuovi arrivi – Borko Kuvekalovic, Thomas Tinsley, Iheb Ben Salem, Simone Conti e Giovanni Ghini – a cui si aggiungerà tra circa tre mesi Andrea Resca, in via di recupero dopo il grave infortunio della scorsa stagione.