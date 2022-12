Serie B: New Flying Balls, ufficiali nuovi incarichi societari

La società New Flying Balls Ozzano è lieta di annunciare due importanti novità all'interno dell'organigramma societario.

Marco Rivola, alla sua dodicesima stagione nella famiglia Flying, dopo tanti anni trascorsi ad occuparsi dell'Area Comunicazione, sarà il nuovo Vice Presidente. Incarico che siamo certi ricoprirà con l'enorme entusiasmo e la passione che lo contraddistinguono e che, in questi lunghi anni, gli hanno consentito di divenire uno dei pilastri della nostra realtà. A lui, che manterrà anche l'incarico di responsabile dell'Area Comunicazione, vanno da parte della società i più sinceri ringraziamenti per il lavoro fin qui svolto e un doveroso in bocca al lupo per affrontare al meglio le sfide che gli riserverà il nuovo e prestigioso ruolo.

Il Dott. Stefano Giannasi, alla sua seconda stagione ai Flying, dopo essere entrato in società lo scorso anno come socio, ricoprirà la carica di Amministratore Delegato. In questa nuova veste, metterà al servizio della famiglia Flying le sue vaste conoscenze, la sua professionalità e le sue importanti ambizioni. Anche a lui va un grandissimo in bocca al lupo, convinti che, con lungimiranza e perseveranza, riuscirà a garantire alla nostra società il futuro luminoso che merita e sogna l'intera comunità ozzanese.