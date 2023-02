Terza sconfitta consecutiva per la Fortitudo

Due tempi regalati dalla Fortitudo Bologna, poi il tentativo di rimonta fallito: per la squadra di Dalmonte le modalità sono simili a quelle della sconfitta interna contro Mantova e, per la Flats Service, arriva la terza sconfitta consecutiva. A beneficiarne stavolta è l’OraSì Ravenna, che già dai primi minuti di gara dimostra di essere in partita con una prestazione più che solida. Per Bologna non bastano i 23 punti (e 6 rimbalzi) di Panni, per i giallorossi splende invece il nuovo arrivato Vrankic.

Ravenna-Bologna, il tabellino

OraSì Basket Ravenna-Fortitudo Flats Service Bologna 79-74 (23-13, 50-34, 62-53)

Ravenna: Anthony 12, Musso 15, Oxilia 11, Vrankic 20, Onojaife, Petrovic 7, Bonacini 14, Giordano. Ne: Galletti, Allegri, Giovannelli, Minardi. All: Lotesoriere.

Bologna: Thornton 7, Aradori 10, Barbante, Panni 23, Candussi 12, Italiano, Cucci 17, Davis 4. Ne: Niang, Bonfiglioli, Natalini. All. Dalmonte