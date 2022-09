Oscar LBF 2022, Angela Gianolla si aggiudica il premio speciale “Antonio Concato”

In occasione dell'Opening Day 2022 la Lega Basket Femminile assegnerà gli Oscar per la stagione 2021-2022.

"Le premiazioni - si legge sul sito della LBF - si svolgeranno durante la Serata di Gala, che si terrà venerdì 30 settembre presso il piazzale del CUS a Cagliari, con inizio alle ore 21".

Angela Gianolla è stata insignita del premio speciale “Antonio Concato” 2022 da parte della Lega Basket Femminile.

Riconoscimento arrivatole in virtù della stagione scorsa dove ha prima ricoperto il ruolo di responsabile tecnico, per poi subentrare come head coach nei play-off, portando la Virtus Segafredo Bologna in finale Scudetto per la prima volta nella sua storia.

Premio di grande valore, dunque, per una ex giocatrice capace di seguire le orme di Beverly Smith, che nel 1999 e nel 2000, fu la prima head coach donna a guidare una squadra in una Finale Scudetto.