New Flying Balls: Bruno Canè sarà il primo assistente di coach Giuliani

La Società New Flying Balls comunica che sarà Bruno Canè il primo assistente di coach Gabriele Giuliani sulla panchina Logimatic Group 2023/24.

Un trascorso da giocatore fra Virtus Bologna (tre scudetti vinti a livello giovanile), Medicina, San Lazzaro e Salus, Canè vanta diverse esperienze da capo allenatore dalla Serie D fino B d’eccellenza, dove nella stagione 2004/2005 proprio in questa categoria ha conquistato la salvezza con la Virtus 1934. Canè in passato ha già allenato i Flying Balls, stagione 2006/07, la prima in Serie C2 della storica società del Presidente Cuzzani. Altre più recenti esperienze arrivano dalla Salus Bologna e dall’Olimpia Castello, con quest’ultima Società ha centrato nel 2015/16 la promozione in Serie C.

“Da questa esperienza mi aspetto di fare del Basket “fatto bene” e per questo coach Giuliani, che conosco da quarant’anni, è una certezza” – commenta il nuovo primo assistente biancorosso. “La presenza in Società di persone come Pasi e Coronelli è per me molto stimolante, sono consapevole che affronteremo un campionato di livello molto alto. Per me è un piacere essere di nuovo nel mondo dei Flying Balls dove già in passato ho potuto lavorare con il Presidente Cuzzani. Colgo infine l’occasione di mandare un pensiero a Paolo “Sklero” Grandi e Bonny”.