Logimatic Ozzano: Completato lo staff tecnico 2023/2024

Lo Staff Tecnico della Logimatic Ozzano 2023/24 si arricchisce di una ulteriore pedina. Coach Giuliani e il suo assistente Canè saranno infatti affiancati da Gianfranco Lelli che coprirà il ruolo di secondo assistente.

Dal 2010 al 2017 in BSL San lazzaro, Lelli ha ricoperto per diversi anni il ruolo di vice allenatore e capo allenatore in diversi gruppi giovanili, d’élite e d’eccellenza, oltre ad essere assistent coach della prima squadra in Serie C Gold (per tre stagioni), e in Serie D (per due campionati), e dopo aver vinto un campionato di serie D da capo allenatore. Dal 2017 al 2019 Lelli è passato alla Fortitudo Academy, dove anche qui ha ricoperto ruoli di assistente e primo allenatore in formazioni giovanili d’eccellenza. Dopo un’esperienza all’Invictus, Lelli nelle ultime due stagioni è stato a Calderara dove ha guidato la formazione iscritta al campionato di Serie D e la formazione giovanile Under 19 Gold.

“Prima di tutto ringrazio e saluto Calderara con i quali ho passato due stagioni positive che mi hanno arricchito molto” – esordisce Lelli - “Ora approdo in un Società importante, che negli ultimi anni è cresciuta molto; la nuova proprietà è ambiziosa e competente, ci tengo a ringraziare il D.S. Pasi per la fiducia mostrata.”

“Parlando a lungo con lui – prosegue il nuovo secondo assistente biancorosso – mi ha trasmetto la passione di questa piazza importante, che ho potuto vedere con i miei occhi lo scorso maggio durante i play-off, con un palazzetto pieno e un tifo che nulla ha da invidiare a gruppi storici”.

“Mi aspetto una stagione difficile ma allo stesso tempo esaltante, abbiamo giocatori esperti che affiancano giovani che vantano già importanti esperienze”. “Dobbiamo cercare di rendere un fortino inespugnabile il nostro palazzetto sfruttando il sesto uomo in campo; sono molto carico e non vedo l’ora di cominciare”. “Fra l’altro – conclude Lelli – ho rinunciato alle vacanze per farmi trovare pronto, in questi giorni che ci separano dal raduno sto studiando il campionato e quelle che saranno le nostre avversarie”.